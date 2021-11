Romain Bardet wil graag terug naar de Tour: “Aantrekkelijk parcours”

Romain Bardet zou komend seizoen graag terugkeren naar de Tour de France. Afgelopen seizoen verscheen de 31-jarige Franse renner voor het eerst in jaren niet aan de start van de Franse ronde en reed hij de Giro d’Italia en de Vuelta a España. In de komende Tour ziet hij echter kansen, zegt hij in gesprek met Cyclingnews.

Bardet weegt zijn mogelijkheden af, nu de parcoursen van de Giro d’Italia en de Tour de France bekend zijn. Tussen beide ronden zit een groot verschil in het aantal kilometers tegen de klok: in de Giro wacht de renners slechts 26,3 kilometer tijdrijden, in de Tour krijgen zij het dubbele voor de kiezen (53 kilometer). Mogelijk gaat de Franse klimmer van Team DSM met die wetenschap in de Giro voor een klassement en jaagt hij in de Tour op etappezeges.

“Het enige is dat ik graag twee Grote Rondes zou willen doen en me er echt goed op zou willen voorbereiden”, zegt Bardet, die afgelopen seizoen zevende werd in de Giro en een etappe won in de Vuelta. “Het werkte met de Giro en de Vuelta dit jaar, maar het parcours van de Tour volgend jaar is aantrekkelijk voor mij. We zullen zien waar ik daar het verschil kan maken, maar we moeten slim zijn want er zijn sterkere renners dan ik.”

“Maar ik denk dat ik mee kan doen in de top-5 en op het podium kan eindigen als het goed gaat. Maar als je Tadej Pogačar en Primož Roglič, en Egan Bernal hebt, moet je slim zijn en dan de Grote Ronde vinden die het beste bij je past”, aldus de Franse klimmer. “Ik wil graag terug naar de Tour, maar om daar nog een Grote Ronde bij te doen is ook moeilijk. Ik wil gewoon naar de Tour als ik kan presteren. Ik wil daar impact hebben en er zijn verschillende manieren om dat te doen.”

Bardet is ervan overtuigd dat hij daarvoor bij Team DSM bij de juiste ploeg zit. “Ik weet zeker dat ze er al over nadenken en ik vind het leuk om in teamverband te rijden, waar iedereen zijn kans krijgt en we elkaar allemaal helpen.”

Completere renner

Bardet is nog altijd gelukkig met zijn transfer van AG2R La Mondiale naar Team DSM. Ook denkt dat hij sindsdien een completere renner is geworden. “Ik heb dit jaar gewoon genoten op de fiets, en vooral omdat ik niet meer de enige kopman ben”, vertelt hij. “Als je 21 etappes van een Grote Ronde rijdt met maar één doel en de andere jongens doen alles voor je, dan kan het een beetje zwaar zijn, misschien saai.”

Als voorbeeld noemt Bardet de Vuelta a España van afgelopen seizoen. “Er waren dagen dat we voor de sprints werkten en de volgende dagen jaagden we op ontsnappingen in de bergen. Het was echt cool en leuk, en het is het type wielrennen waar ik naar op zoek was”, zegt hij. “We hebben het hier niet over kopmannen, maar over wie het werk voor de ploeg op die specifieke dag kan afmaken.”

Ook is Bardet tevreden met zijn seizoen. “Het was mijn eerste volledige seizoen sinds 2018”, beseft hij. “Ik zou aan het begin van het jaar hebben getekend voor deze resultaten. Ik was in staat om te vechten voor overwinningen, ik stond in de Giro in de top-5 tot de laatste individuele tijdrit, en dat was zonder me op mijn best te voelen, en ik kon een aantal overwinningen halen. Van waar ik in 2019 stond, is dit een goede stap geweest.”

Gestructureerd plan

Bardet ging tevens in op de reputatie rond de ploeg van renners die vroegtijdig vertrekken en van vertrekkende renners die zich ondergewaardeerd voelen. “Ik kan alleen maar spreken over mijn persoonlijke ervaring en de ploeg heeft zeker een gestructureerd plan. Ze kijken naar elke renner en hoe ze hen zullen ontwikkelen. Tegenwoordig zijn sommige jonge renners soms ongeduldig en willen ze meteen naar de top, en missen ze enkele belangrijke fases in hun ontwikkeling.”

“Ze kijken ook te veel rond naar wat elders beter zou zijn, maar ze moeten gewoon hun tijd nemen en de stappen zetten die nodig zijn, want de ploeg staat altijd open voor discussie als het erop aankomt om van jou een betere renner te maken”, zegt de klimmer. “Uiteindelijk is het de ploeg die je betaalt, maar als je hun manier van werken vertrouwt, is het een superleuke ervaring omdat je het gevoel krijgt dat iedereen betrokken is bij je prestaties.”

“Als je naar mij kijkt, had de ploeg kunnen zeggen: ‘Laten we Bardet niet nemen. Hij is al 30 jaar oud en hij heeft zijn eigen manier van werken.’ Maar zolang je openstaat voor discussie en ruimte ziet voor verbetering dan zal de ploeg je steunen”, vertelt hij verder. “Maar als je aan het begin van je contract dingen afspreekt die niet gaan zoals je zou willen en je staat niet open voor discussie, dan kan dat voor wrijving zorgen.”