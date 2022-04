Romain Bardet rijdt ook dit jaar de Giro d’Italia

Romain Bardet zal ook dit jaar de Giro d’Italia betwisten. Dat heeft de Franse klimmer laten weten in een interview met Eurosport. Zijn ploeg Team DSM komt pas volgende week met de definitieve selectie op de proppen, maar Bardet is er dus zeker bij.

De 31-jarige Bardet, die momenteel actief is in de Tour of the Alps, deed ook vorig jaar mee aan de Ronde van Italië. De Fransman eindigde na drie weken koers als zevende in het algemeen klassement, op net iets meer dan acht minuten van eindwinnaar Egan Bernal. Sportieve uitschieters waren er in de zestiende etappe naar Cortina d’Ampezzo (tweede) en de voorlaatste rit naar Alpe Motta (vierde).

Bardet hoopt het dit jaar nóg beter te doen. “Zevende worden in het algemeen klassement is niet iets buitengewoon. Daar train ik niet voor. Het was echter wel pas mijn eerste jaar bij Team DSM en er zijn veel dingen veranderd in de winter. Ik denk dat ik dit jaar in een betere vorm aan de start kan verschijnen. De Giro is een koers die me erg goed moet liggen. Het parcours spreekt me bovendien ook heel erg aan. Er zijn relatief weinig tijdritkilometers.”

Ambities

Bardet wil echter niet meteen te hoog van de toren blazen. “Wat ik kan bereiken? Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb dit jaar nog geen geweldige resultaten geboekt. Ik wil mezelf niet te veel druk opleggen. Het doel is om met een goede ingesteldheid en een bepaalde frisheid te beginnen aan de Giro. Natuurlijk is er de ambitie om het beter te doen dan vorig jaar, maar ik wil vooral alles geven. Dat is voor mij het belangrijkste.”

Bardet, die na de Tour of the Alps ook nog hoopt deel te nemen aan Luik-Bastenaken-Luik, weet nog niet of hij in de zomer aan de start zal staan van de Tour de France. “Daar praten we eind mei weer over. Ik focus me nu eerst op de Giro. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Wat ik wel weet, is dat ik me volledig zal geven in de Giro. Dat is mijn hoofddoel. Daarna zien we wel weer.”

Bardet zal in de Giro d’Italia (6-29 mei) waarschijnlijk het gezelschap krijgen van Thymen Arensman. De jonge Nederlandse klimmer is momenteel ook actief in de Tour of the Alps, waar hij de laatste puntjes op de i hoopt te zetten voor de eerste grote ronde van het seizoen. De 22-jarige Arensman houdt de lippen echter stijf op elkaar, als we hem vragen naar zijn Giro-deelname. “Mijn deelname aan de Giro is nog niet bevestigd. Volgende week zal het team de selectie bekendmaken. Maar er wordt nog steeds gewikt en gewogen wat de invulling van de selectie betreft. Ik ken mijn programma inderdaad. Maar de ploeg kiest ervoor om de volledige selectie ineens bekend te maken. Dus jullie gaan nog even geduld moeten hebben.”