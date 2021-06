Ook Romain Bardet past voor olympische wegwedstrijd

In navolging van Julian Alaphilippe heeft ook Romain Bardet zich bij de Franse bondscoach Thomas Voeckler afgemeld voor de olympische wegwedstrijd. De coureur van Team DSM heeft na overleg met de nationale keuzeheer en zijn ploeg besloten om te passen voor de Spelen. Dit schrijft L’Équipe.

Bardet had aan het begin van het seizoen nochtans een doel gemaakt van de olympische wegwedstrijd. “We hebben we grote doelen aan het einde van het seizoen met Team DSM en het was niet mogelijk om met dit programma in topvorm in Tokio aan de start te komen.”

Na zijn zevende plaats in het eindklassement van de Giro d’Italia richt Bardet zich nu op de Ronde van Spanje. Van 14 augustus tot en met 5 september jaagt hij in de Vuelta a España eveneens op een goed eindklassement.

De Franse bondcoach kan voorlopig nog wel rekenen op de diensten van onder meer Guillaume Martin, David Gaudu en Warren Barguil.