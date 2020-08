Romain Bardet na val ‘heel onzeker’ voor Mont Ventoux Dénivelé Challenge woensdag 5 augustus 2020 om 10:19

Romain Bardet is zwaar gehavend na een val in de openingsetappe van de Route d’Occitanie. Hij reed de rittenkoers nog uit, maar de pijn aan linkerknie en – arm is er niet minder op geworden. Hij laat zich vandaag onderzoeken om de ernst van de blessure te bepalen.

“Mijn ambities voor een goed resultaat in de Route d’Occitanie heb ik na zaterdag meteen opgeborgen”, vertelt Bardet aan L’Equipe. “Ik kwam zwaar ten val in de openingsrit en bezeerde vooral mijn linkerknie en -arm.” Toch reed de AG2R-kopman verder en deed het daarbij niet eens onaardig. In de koninginnenrit van maandag werd hij achtste, in de slotetappe rolde hij de rode loper uit voor ploeggenoot Cosnefroy.

“Maar de pijn is erger geworden. Vooral de linkerarm baart me zorgen. Ik weet momenteel niet of ik mijn voorziene programma (achtereenvolgens de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en het Critérium du Dauphiné in de aanloop naar de Tour de France, red) kan vervolgen. Ik ga woensdag (vandaag, red) röntgenfoto’s laten nemen om de ernst van de blessure te kennen. Dit is niet plezant.”

Bardet gaf aan dat hij de voorbije dagen amper kracht in de linkerarm had om aan zijn stuur te trekken. “We zijn nog een paar weken verwijderd van Le Grand Départ in Nice, maar ik wil nu vooral niet het risico nemen dat mijn gestel verder beschadigd wordt in de aanloop naar mijn grootste doelen.” Zijn deelname aan de Mont Ventoux Dénivelé Challenge is op zijn minst twijfelachtig.