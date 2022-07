Romain Bardet na tijdsverlies: “Een van mijn slechtste dagen ooit op de fiets”

Romain Bardet had voor de zestiende Tourrit nog uitzicht op het podium, maar zakte terug tot positie negen in het algemeen klassement, op iets meer dan vier minuten van Geraint Thomas. Al op de Port de Les kreeg de Fransman van Team DSM het lastig. “Op dit moment kan ik niet uitleggen wat er is gebeurd”, aldus Bardet.

“Het was een van mijn slechtste dagen op de fiets ooit. Deze ochtend voelde ik me nog goed, maar daarna weet ik echt niet wat er is gebeurd. Ik hoop wel dat het goede gevoel nog terugkomt en dat ik gewoon een off day had. Ik wil wel al mijn ploegmaats bedanken voor hun steun en hun aanmoedigingen.”

Ploegleider Matt Winston was achteraf niet streng. “Vooraf hadden we geen druk op Romain gelegd voor het klassement en gezegd dat we het dag per dag zouden bekijken. Vandaag volgde echter een off day en dat zijn dingen die nu eenmaal gebeuren. Gelukkig hebben we nog veel om voor te vechten de komende dagen. We gaan herbronnen en alles geven tot Parijs.”