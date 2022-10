Romain Bardet legt zich neer bij suprematie ‘wielergenieën’ Pogacar en Evenepoel: “Niks aan te doen”

Romain Bardet heeft teruggeblikt op zijn afgelopen seizoen, waarin hij zesde werd in de Tour de France en de Tour of the Alps op zijn naam schreef. De Fransman van Team DSM geeft aan dat hij nooit beter was, maar dat de jonge renners nóg beter zijn. “Ze hebben iets extra’s.”

Bardet toonde zich dit seizoen andermaal in de grote rondes. In de Giro d’Italia leek hij op weg te zijn naar het podium of misschien zelfs meer, maar ziekte dwong hem tot opgeven. Met een zesde plaats in de Tour de France en meerdere top-10 plaatsen reed de renner van Team DSM zich nog eens in de kijker in eigen land. “Maar er waren altijd twee of drie renners die boven de rest uitstaken.”

In een gesprek met Eurosport France vertelde Bardet dat voornamelijk Tadej Pogacar en Remco Evenpoel indruk maken. “Ze hebben iets extra’s. Het zijn wielergenieën. Als ze helemaal in orde zijn, kan ik niet met ze concurreren”, strooide hij met lof.

Evolutie in het wielrennen

Bardet geeft vervolgens aan dat hij betere waardes heeft in koers dan een aantal jaar geleden, toen hij tweemaal op het podium stond van de Tour. “Er zijn echter nog sterkere jonge renners. Het tempo, zeker op de beklimmingen, ligt hoger dan ooit. Ik zit in mijn beste periode, maar de resultaten tonen het niet. Wielrennen is gewoon heel snel geëvolueerd.”