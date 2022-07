Romain Bardet kiest de aanval en klimt in klassement: “Goed voor moraal”

Romain Bardet kende op weg naar Peyragudes een duidelijk betere dag van in de etappe naar Foix. Waar hij dinsdag nog veel tijd verloor, koerste de Franse klimmer van Team DSM aanvallend en klom hij drie plekken in het klassement. “Ik ben heel blij met vandaag”, zegt Bardet na afloop op de ploegsite.

“Als ploeg mogen we trots zijn op de manier waarop we hebben gereden. We wilden terugslaan na gisteren en het liep precies zoals we gepland hadden in de meeting. Een paar renners van ons zaten in de kopgroep (Chris Hamilton en Andreas Leknessund, red.) en daarna was het aan mij om ervoor te gaan. We hebben geen spijt hiervan en hebben alles eruit gehaald. Dit is goed voor het moraal.”

Na de terugslag van de rit naar Foix is ook ploegleider Matt Winston blij met het optreden van Bardet. “We hebben er hard voor gewerkt om drie klimmers in de ontsnapping te krijgen”, vertelt Winston. “Andreas ging daarna nog solo en heeft goed werk verricht, alleen werd Romain gegrepen door de groep gele trui. Hij probeerde er nog zo lang mogelijk bij te blijven, maar toen hij loste vroegen we Andreas om op hem te wachten en samen te werken. Vanaf de slotklim kwam het op de benen aan.”

Door zijn zesde plaats op Peyragudes is Bardet nu opgeklommen naar de zesde plek in het klassement, op 9.21 minuut van gele trui Vingegaard. “We blijven uitkijken naar ritzeges de komende dagen, maar de sprong in het klassement is een mooie bonus en beloning voor wat de jongens vandaag hebben laten zien”, aldus Winston.