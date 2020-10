Romain Bardet keert na hersenschudding terug in Brabantse Pijl vrijdag 2 oktober 2020 om 18:38

Romain Bardet maakt volgende week zijn comeback in de Brabantse Pijl. De kopman van AG2R La Mondiale liep in de Tour de France een hersenschudding op en moest daardoor noodgedwongen opgeven. “Ik had niet graag dit seizoen en mijn mooie verhaal bij AG2R La Mondiale afgesloten met die val”, zegt Bardet.

“De eerste dagen na mijn opgave in de Tour waren fysiek lastig, maar ik ben goed verzorgd door ons medische team en van de specialisten die ervaring hebben met hersenschuddingen”, legt de Fransman uit. “Woensdag heb ik groen licht gekregen om weer te koersen, nadat ik op 29 september voor het eerst weer getraind heb.”

“In overleg met het management en de dokter heb ik besloten om op 7 oktober te starten in de Brabantse Pijl en daarna in Parijs-Tours”, aldus Bardet, die zonder ambitie start. “Ik hoop daar het team te kunnen helpen en om plezier te maken.”

In de Brabantse Pijl start AG2R La Mondiale ook met Benoît Cosnefroy (tweede in de Waalse Pijl), Anthony Jullien, Dorian Godon, Clément Champoussin, Mathias Frank en Clément Chevrier.