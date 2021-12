Romain Bardet: “Ik richt me komend seizoen vooral weer op de grote rondes”

Romain Bardet maakt zich langzaam op voor zijn tweede seizoen in dienst van Team DSM. De Fransman kan terugkijken op een zeer behoorlijk 2021 en hoopt de goede lijn van de laatste maanden door te trekken. Bardet kan alleen nog niet al te veel zeggen over zijn programma voor komend seizoen, zo liet hij na de ploegpresentatie weten aan Ouest-France.

De inmiddels 31-jarige Bardet besloot in de winter van 2020 een volledig nieuw avontuur aan te gaan bij Team DSM, na negen succesvolle jaren bij AG2R. In zijn eerste jaar voor Team DSM wist hij meteen enkele goede resultaten te boeken. Zo werd hij niet onverdienstelijk zevende in de Giro d’Italia, om in het najaar ook nog een bergetappe te winnen in de Vuelta a España. Verder werd Bardet onder meer vijfde in de Giro di Sicilia en achtste in de Ronde van Lombardije.

De aanvalslustige klimmer voelt zich goed binnen Team DSM en hoopt ook volgend jaar weer de kar te trekken in bepaalde wedstrijden. Bardet zal waarschijnlijk, net als afgelopen seizoen, weer twee grote rondes combineren. Op dit moment zijn er nog geen knopen doorgehakt, maar Bardet liet eerder al doorschemeren dat hij wel oren heeft naar de Tour. In deze ronde behaalde de renner zijn grootste successen: in 2016 en 2017 eindigde hij er zelfs op het eindpodium.

Koersen in eigen land

“Ik denk dat ik fysiek volwassen genoeg ben om twee grote rondes in één seizoen te betwisten.” Bardet hoopt in elk geval wel weer vaker op Franse bodem te koersen. “Het was vorig jaar helemaal geen bewuste keuze om niet in Frankrijk te koersen. Er waren gewoon weinig Franse wedstrijden om te betwisten. De ploeg deed, in tegenstelling tot de Franse teams, niet mee aan de volledige Franse kalender. Volgend jaar zal ik vaker in Frankrijk rijden. Ik heb het inderdaad gemist.”

Zeker is wel dat Bardet zich in 2022 weer voornamelijk zal richten op het rondewerk, ook al wist hij in het verleden al te schitteren in de nodige klassiekers, met als uitschieters een derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik en een zilveren medaille op het WK in Innsbruck. “Ik ben een liefhebber van de voorjaarsklassiekers, maar ik maak toch meer kans in een rittenkoers. We zullen nog afwegen of ik enkele klassiekers kan betwisten, maar we geven de voorkeur aan de grote rondes.”