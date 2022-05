Romain Bardet: “Ik had niets meer in me om de dag door te komen”

Voor Romain Bardet is de Giro d’Italia met een domper geëindigd. Na twaalf etappes stond de Franse klimmer van Team DSM op een fraaie vierde positie in het algemeen klassement, maar vanwege ziekte moest hij in de dertiende rit vroegtijdig afstappen.

Bardet was vanzelfsprekend ontgoocheld. “Ik ben echt teleurgesteld dat ik de wedstrijd zo moet verlaten. We hebben allemaal heel hard gewerkt om hier te komen en veel geïnvesteerd om in de best mogelijke vorm te zijn. Ik voelde me gisteren tijdens de etappe echt ziek en het is er niet beter op geworden. We hebben alles geprobeerd om door te gaan, maar vandaag had ik niets meer in me om de dag door te komen”, vertelt hij op de website van zijn ploeg.

De 31-jarige Franse klimmer hoopt op het beste voor zijn ploeg voor de rest van de Grote Ronde. “We hebben een geweldig team hier en ik heb er alle vertrouwen in dat ze deze Giro op een goede manier zullen voortzetten met veel spirit en hopelijk nog een paar goede resultaten.”