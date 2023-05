Rohan Dennis voelt zich beter worden: “Is goed nieuws voor Roglic”

Rohan Dennis liet zich vrijdag in de etappe naar de Crans Montana zien. De Australiër kon zeer lang bij Primoz Roglic, zijn kopman, blijven. “Ik wist dat het eerste deel van de Giro lastig zou zijn voor mij”, vertelde Dennis na afloop aan Eurosport.

De favorieten vielen elkaar afgelopen vrijdag andermaal niet aan. Dennis gaf aan wat de oorzaak was: “Ik denk dat het kwam door de tegenwind. Als in het wiel zat, was het een stuk makkelijker. Als G (Geraint Thomas, red.) of Primoz of wie dan ook had aangevallen, dan kon je zeer veel energie sparen door in het wiel te zitten. De strijd werd op die manier gewoon lamgelegd.”

Ook al deden de favorieten niet veel, het was zichtbaar dat Dennis zich goed voelde. Dat bevestigde hij zelf ook na afloop. “Ik heb het gevoel dat ik naar een goed niveau aan het groeien ben. Dat is ook goed nieuws voor Primoz. Ik wist dat het eerste deel van de Giro lastig voor mij zou zijn. Ik kwam uit een week rust, dus ik wist dat ik wat tijd nodig had.”

