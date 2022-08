Rohan Dennis snelt naar tijdritgoud op Commonwealth Games

Rohan Dennis heeft in Wolverhampton de tijdrit op de Commonwealth Games naar zijn hand gezet. De Australiër was over een afstand van 37 kilometer 26 seconden sneller dan de Brit Fred Wright. Geraint Thomas strandde op de derde plaats op 28 seconden van Dennis, maar bezorgde Groot-Brittannië zo wel een tweede medaille.

In Nederland en België is er weinig aandacht voor de Commonwealth Games, maar hoe anders is dat aan de andere kant van het kanaal. De 22ste editie van het internationale multisportevenement, dat elke vier jaar wordt gehouden en waaraan alle lidstaten van het Gemenebest – inclusief overzeese gebiedsdelen – deelnemen, vindt dit jaar plaats in de ooit zo florerende industriestad Birmingham. In het nabijgelegen Wolverhampton werden vandaag de medailles uitgedeeld in de tijdritten bij de elitevrouwen- én mannen.

Voor aanvang waren de meeste ogen bij de mannen gericht op Rohan Dennis, die acht jaar geleden al eens goed was voor zilver op de Commonwealth Games, en Geraint Thomas. Een duel tussen deze twee kleppers leek op voorhand een realistisch scenario, al was het ook uitkijken naar de prestaties van toptalent Luke Plapp, Aaron Gate, Fred Wright en Daryl Impey. De 21-jarige Plapp was erg goed onderweg en leek een zeer scherpe tijd te realiseren, maar kreeg onderweg af te rekenen met mechanische pech en kon zo een medaille op zijn buik schrijven.

Een andere Australiër, Rohan Dennis, bleef gevrijwaard van pech en wist wél een erg scherpe eindtijd te realiseren. De 32-jarige specialist tegen de klok, die normaliter uitkomt voor Jumbo-Visma, kwam tot een gemiddelde van 47,896 kilometer per uur en zijn tijd van 46m21s bleek te scherp voor de concurrentie. Fred Wright, de revelatie van de voorbije Tour de France, kwam nog aardig in de buurt maar moest alsnog 26 seconden toegeven op Dennis. Thomas verloor, na een val in de openingsfase, 28 tellen.

Topfavoriete Grace Brown maakt het waar bij de vrouwen

Eerder op de dag streden ook de vrouwen om de Commonwealth-titel in het tijdrijden. Grace Brown leek op voorhand de grote favoriete en de 30-jarige hardrijdster uit Australiër wist haar favorietenstatus ook waar te maken. Brown, die normaal uitkomt voor FDJ-SUEZ-Futuroscope, wist de tijdrit van 29 kilometer af te werken aan een gemiddelde van 43,410 kilometer per uur.

Brown bleek met een eindtijd van 40m05s ruim een halve minuut sneller dan de Britse Anna Henderson, die goed was voor zilver, de Nieuw-Zeelandse Georgia Williams gaf als nummer drie bijna anderhalve minuut toe op de ongenaakbare Brown. Met Georgia Baker, Elizabeth Holden, Elynor Bäckstedt, Sarah Roy en Anna Shackley eindigden er nog een aantal bekende namen in de top-10. Joscelin Lowden, die tot voor kort nog het werelduurrecord in handen had, kwam niet verder dan een twaalfde plaats.