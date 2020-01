Rohan Dennis over versnelling Richie Porte: “Hij bleef maar gaan” donderdag 23 januari 2020 om 14:59

Rohan Dennis zag hoe Richie Porte de macht wist te grijpen in de Tour Down Under. De Australiër van Trek-Segafredo reed de tegenstand klink uit het wiel op weg naar Paracombe, maar Dennis legt zich nog niet neer bij de suprematie van Porte. “Hij werd nog bijna ingehaald”, zo vertelt de renner van Team Ineos aan Cyclingnews.

Dennis zat in het wiel van Porte, toen die laatste versnelde op de flanken van de 1,7 kilometer lange Torrens Hill. “Dat was echt een klassieke Richie-versnelling. We slaagden er bijna in om hem weer bij te halen, maar zijn eerste demarrage was echt indrukwekkend. Zeker voor deze tijd van het jaar”, zo vertelt Dennis.

“We zaten aan het wiel, maar hij bleef maar gaan.” De wereldkampioen tijdrijden kwam zelf als vierde boven in Paracombe, waardoor hij in het klassement is opgeschoven naar de achtste plaats, op vijftien seconden van nieuwe leider Porte. De grote vraag is of Dennis wel in staat is om zijn tweede Tour Down Under te winnen, nu Porte blaakt van het zelfvertrouwen.

“De koers is zeker nog niet gereden”

“Richie werd op de streep nog bijna ingehaald, dat geeft toch vertrouwen voor Willunga Hill. Het laat zien dat we hem in potentie weer kunnen inrekenen. Richie en Trek-Segafredo zullen de wedstrijd nu in handen moeten nemen, maar de koers is zeker nog niet gereden. Zo kan de wind nog een belangrijke rol spelen.”

“Ik verwacht wel dat Richie de trui weer zal verspelen, waardoor het opnieuw een gevecht zal worden voor de bonificatieseconden. Het zal ook dit jaar eindigen met een spannende ontknoping op Willunga Hill”, aldus Dennis, die zeker niet over superbenen beschikte. “Die vierde plaats geeft dan ook een boost voor Willunga Hill”, klinkt het optimistisch.