Rohan Dennis leider in Romandië: “Kijken hoe ver ik kom in het klassement”

Rohan Dennis heeft op de tweede dag van de Ronde van Romandië de leiderstrui veroverd. De Australiër van Jumbo-Visma trok in de oplopende aankomst ten aanval en werd pas vlak voor de streep ingerekend door Dylan Teuns. “Ik heb alles gegeven, maar het was net niet genoeg voor de ritzege. Ligt de streep een paar meter eerder, dan pak ik de rit ook nog”, vertelt hij na afloop op de persconferentie.

“Dit was echt too close“, kan Dennis lachen. “In de laatste 200 meter, maar zeker de laatste 100 meter, was ik helemaal leeg. De eerste versnelling in de finale deed al pijn, maar ik kon nog net wat meer. Ik wist dat als ik zou doortrekken, er geheid een gat zou vallen. En dan zou ik sowieso op het podium eindigen. Maar het was helaas net niet genoeg voor de ritzege. Toch ben ik blij met het resultaat en de leiderstrui. De ploeg reed ook geweldig vandaag, al hebben we misschien iets te veel energie verspeeld door vooraan in het peloton te zitten.”

Dat hij de etappe niet gewonnen heeft, kan Dennis wel al relativeren. “Mijn timing was vandaag niet perfect, maar we hebben wel de leiderstrui. Dat is een groot doel. Maar helaas was er iemand net wat beter op de streep”, legt hij uit. “Mijn vorm is wel goed, in ieder geval op de korte klimmetjes. Ik ga elke dag zo snel mogelijk naar de finish rijden om te kijken hoe ver ik kom in het klassement. Maar ik wil niet zeggen dat ik een van de favorieten ben.”

‘In de Tour moet ik er staan in het hooggebergte’

De Ronde van Romandië is een goede test voor Dennis in aanloop naar de Tour de France. “Mijn doelen zijn niet veranderd na mijn transfer naar Jumbo-Visma. Ik koers nu voor een Nederlandse ploeg en voor andere kopmannen. De voorbereiding is wel iets anders nu, want we zijn gefocust op mijn rol als belangrijke helper in de Tour de France. Ik moet er in juli staan in het hooggebergte als dat nodig is. Dat is heel belangrijk voor Primož Roglič en Jonas Vingegaard. Daarnaast focus ik mij zelf ook nog op de tijdritten.”

Merijn Zeeman: “Jammer dat Kruijswijk bij de valpartij lag” Ploegleider van dienst in Romandië is Merijn Zeeman. Hij heeft complimenten over voor Rohan Dennis. “In eerste instantie is het balen dat Rohan net op de lijn geklopt wordt. Aan de andere kant was dit zijn plan en is het superknap dat deze gedurfde actie dan ook lukt. Hij was ontzettend sterk, maar er was er één net wat beter”, vertelt Zeeman. “Wat jammer is, is dat Steven Kruijswijk bij de valpartij lag. Hij moest een hele grote inspanning leveren om terug te keren in de eerste groep, waardoor hij op deze slotklim zijn kruit al verschoten had”, aldus de ploegleider. In de rituitslag werd Kruijswijk 41ste op 22 seconden van ritwinnaar Dylan Teuns. In het klassement staat de Nederlander nu op 58 seconden van Dennis.