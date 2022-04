Nipte ritzege Dylan Teuns in Ronde van Romandië, Rohan Dennis nieuwe leider

De eerste rit-in-lijn van de Ronde van Romandië is woensdag gewonnen door Dylan Teuns. De Belgische kopman van Bahrain Victorious kroonde zich na een rit van 178 kilometer op de lastige aankomst in Romont tot winnaar. Hij wist in extremis de weggereden Rohan Dennis te kloppen. De Australiër is wel de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De ontsnapping van de dag bestond uit vijf man, waaronder de Nederlander Tim Naberman van Team DSM. Hij reed weg met Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert), Thomas Champion (Cofidis), Antoine Debons en Valère Thiébaud (Zwitserse selectie). De Spanjaard Carlos García van Equipo Kern Pharma ging nog in de tegenaanval, maar belandde in de chasse patate. Hij kwam nooit bij de kopgroep en werd weer ingerekend.

Namens INEOS Grenadiers controleerde Laurens De Plus het peloton. Hij liet het verschil met de koplopers tussen de drie en vier minuten schommelen. Bij het ingaan van de laatste lokale ronde rond finishplaats Romont was het verschil teruggebracht tot een minuut.

Dat plaatselijke parcours was 46,5 kilometer lang en kende een gecategoriseerde klim, de Massonnens (2,1 km aan 6,1%). Net voor de Massonnens lag nog een helling (2,6 km aan 5,3%), maar die was niet aangemerkt als officiële klim. Voor de laatste kilometer richting de streep in Romont gold hetzelfde, want die liep gemiddeld 7% omhoog.

Valpartij met Hayter en Kruijswijk

Champion en Debons bleven van de koplopers het langst over. Zij reden op 35 kilometer van de finish weg van Naberman en co, maar werden zelf niet veel later ook gegrepen. Terwijl INEOS Grenadiers het tempo bepaalde, bivakkeerde klassementsleider Ethan Hayter continu achterin het peloton.

Naarmate de finale naderde ging het tempo verder de hoogte in en dat zorgde ook voor wat nervositeit, omdat veel ploegen een plek voorin het peloton zochten. Een grote valpartij was het gevolg op 14 kilometer van de finish, met Hayter als grootste slachtoffer en ook Steven Kruijswijk, Ion Izagirre en Rigoberto Urán bij de betrokkenen.

Een flink uitgedund peloton, met daarbij de virtuele leider Rohan Dennis, ging zo richting de laatste tien kilometer. Rémi Cavagna probeerde van die situatie gebruik te maken door op ruim vijf kilometer van de streep aan te vallen. De Franse kampioen sloeg meteen een gat, maar diverse ploegen lieten dat niet gebeuren en rekenden hem twee kilometer voor de meet in.

Spannende finale

Het moest daardoor gebeuren in de oplopende laatste kilometer. Juan Ayuso begon met een vroege aanval, die gevolgd werd door Rohan Dennis en Dylan Teuns. De Australiër van Jumbo-Visma wist Ayuso te overvleugelen en reed stukje bij beetje van ze weg. Met een flinke voorsprong begon hij aan de laatste rechte lijn, maar die liep ook nog flink omhoog.

Dennis viel in de laatste 100 meter compleet stil en werd in de laatste 10 meter nog gepasseerd door de aanstormende Teuns, die zo de ritwinst naar zich toe trok. Dennis had nog wel een troostprijs, want hij mocht zich melden als de nieuwe klassementsleider. Marc Hirschi werd derde in de rituitslag, voor Aleksandr Vlasov en Quinten Hermans.