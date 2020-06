Rohan Dennis koerst in tijdritmodus naar zege in Zwift-wedstrijd Team Ineos zaterdag 6 juni 2020 om 19:06

Rohan Dennis heeft op imponerende wijze de Team Ineos ERace Classic op zijn naam geschreven. De Australiër ging al vroeg in de aanval met Jonathan Castroviejo, liet de Spanjaard ter plaatse en wist na een spannende finale nipt uit de greep te blijven van Ben Swift en Dylan van Baarle.

Rohan Dennis liet de voorbije weken zien een specialist te zijn in virtuele wielerwedstrijden. Zo won hij in april al een eerste eRace tegen zijn ploeggenoten van Team Ineos, terwijl hij ook twee etappes wist te pakken in de virtuele Ronde van Zwitserland. De tijdritspecialist bleek vandaag eveneens over goede benen te beschikken.

Dennis ging al vroeg in de aanval met collega-tijdrijder Castroviejo. De twee hardrijders wisten al snel een mooie voorsprong uit te bouwen. Zo keken de achtervolgers al snel tegen een achterstand van bijna twee minuten aan. Dit was het sein voor Dennis om Castroviejo te lossen en aan een heuse tijdrit te beginnen.

Taaie Dennis verliest tijd, maar wint wel

De voorsprong van Dennis bleef lange tijd schommelen rond de minuut, maar in de finale begonnen de benen dan toch te verzuren. In de achtergrond zagen we renners als Eddie Dunbar, Pavel Sivakov en Michał Kwiatkowski het tempo bepalen op het heuvelachtige parcours in Yorkshire, waardoor het verschil steeds kleiner werd.

In de laatste kilometers kwamen de eerste achtervolgers tot op acht seconden van Dennis, die tijd verloor op de korte klimmetjes maar op het vlakke nog altijd een bijzonder hoog tempo wist te ontwikkelen. De snelle Ben Swift kwam in de ultieme finale nog naar voren, maar Dennis wist zijn beperkte voorsprong alsnog vast te houden.

Thomas en Froome

Swift kwam vier seconden later als tweede over de streep, Dylan van Baarle eindigde knap als derde. Geraint Thomas moest genoegen nemen met de tiende plaats, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome kwam niet in het stuk voor en finishte buiten de top-10.