Rohan Dennis voelt zich thuis bij Jumbo-Visma: “Er is hier geen excuus om niet te presteren”

Rohan Dennis heeft zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma erop zitten. De Australiër voelt zich op zijn plek bij de Nederlandse ploeg, vertelt hij in een interview met Rouleur. “Jumbo is een goed team voor me”, aldus Dennis. In hetzelfde gesprek ging hij ook uitgebreid in op de voorbije Vuelta a España en het duel tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel aldaar.

“Alles is zo goed geregeld, dat het alleen je eigen fout is als je niet presteert. Dat is fijn”, legt de 32-jarige renner uit. “Het brengt extra druk met zich mee, maar dat is een verantwoordelijkheid die je hoe dan ook hebt als prof. Ik heb het liever dit dan op komen dagen bij een koers en merken dat je fiets niet goed is opgebouwd, of dat de remmen of het materiaal tweedehands zijn, zodat je een nadeel hebt.”

“Ik heb liever wat druk op mijn schouders, wetende dat alles perfect is wat betreft materiaal, voeding en dergelijke, dan dat die dingen allemaal mijn eigen verantwoordelijkheid zijn”, gaat Dennis door. “Het is een goede plek om te zijn. Als je een wedstrijd finisht en niet wint, hoef je niet te denken: ik had kunnen winnen als dit of dat gebeurd was. Doe je dat hier wel, dan ben je gewoon aan het klagen. (…) Er is geen excuus om niet te presteren nu.”

Primoz Roglic

Dennis kan het ook goed vinden met Primoz Roglic, een van de kopmannen bij Jumbo-Visma. “Roglic is een heel goede jongen om voor te werken”, aldus Dennis, die de Tour de France moest missen, maar de Sloveen in de Vuelta a España wel bij kon staan. “Hij is behoorlijk chill. Ik denk dat hij houdt van zijn vrijheid. Als hij naar voren wil, volg je hem. Hij is niet iemand die zijn ploeggenoten zich kapot laat rijden om hem voorin te houden.”

In de Vuelta was Roglic lange tijd de grootste uitdager van Remco Evenepoel, maar uiteindelijk viel het speerpunt van Jumbo-Visma letterlijk uit de wedstrijd. “Dat was een grote klap voor ons. Hij had een heel goede kans. Ik bedoel, tweede worden was het slechtste wat had kunnen gebeuren.” Dennis wil niet zeggen dat Evenepoel was gekraakt, maar stelde wel dat de Belg ‘barstjes’ toonde. Daarbij wees hij Evenepoels daalkwaliteiten aan als diens zwakke punt.

“Er waren wat barstjes bij Evenepoel”

“Je wilt niet iemands pech uitbuiten”, doelt Dennis op de val van Evenepoel in de twaalfde etappe. “Maar we zouden hem niet zomaar laten winnen. Het is onderdeel van de sport om de zwakheden van tegenstanders te vinden en daar gebruik van te maken. Voor de val toonde hij (Evenepoel, red.) niet veel zwakte in de afdalingen, maar nadien was hij een beetje nerveus. Er waren wat barstjes.”

“De dag dat Primoz in de finale viel, toonden die barstjes zich. Het was een beetje technisch en nerveus, het was een beetje een gevecht. Het was daar waar Remco terugviel en uit positie raakte. Gelukkig voor hem had hij een lekke band in de laatste drie kilometer.”

2023

Nadat Roglic de koers verliet, was het lastig voor Dennis om de koers uit te rijden, maar hij wil de halen om wat extra wedstrijdkilometers in de benen te krijgen. Hij heeft namelijk meerdere doelen voor 2023, zowel in dienst van de ploeg als voor zichzelf. “De Tour Down Under is terug, ik zou daar graag een goede prestatie neerzetten. Daarna weet ik nog niet of ik naar de Giro of naar de Tour ga. Natuurlijk zou de Tour een goede voorbereiding zijn op de WK, die tien dagen daarna plaatsvinden. En het WK tijdrijden is een andere koers waar ik vol voor wil gaan.”