Rohan Dennis: “Ik beschouw mezelf nooit als de topfavoriet”

Rohan Dennis is op papier een van de grote favorieten voor de zege in de individuele tijdrit van Parijs-Nice, zo niet de topfavoriet. “Al beschouw ik mezelf nooit als de topfavoriet, om heel eerlijk te zijn”, zo tekent Sporza op uit de mond van Dennis.

De Australiër van INEOS Grenadiers is een man om in de gaten te houden, gezien zijn status als tweevoudig wereldkampioen tegen de klok. Toch wil Dennis niet te hoog van de toren blazen in aanloop naar de tijdrit in Loirestadje Gien. “Wat je vooral niet moet doen, is al op voorhand denken dat je gewonnen hebt.”

“Verrassingen liggen namelijk altijd op de loer”, aldus Dennis. “Ik moet de tijdrit nog verkennen, maar het ziet eruit als een zware tijdrit. Het is wel een vrij korte tijdrit en we zullen waarschijnlijk onder de twintig minuten finishen. Ik zal proberen om op bepaalde punten tijd te pakken.”

Zijn ploeg INEOS Grenadiers kreeg op de openingsdag al een flinke tik te verwerken met het uitvallen van klassementsrenner Richie Porte. “Of ik nu een van de mannen voor het klassement ben? Nee”, is Dennis duidelijk. “We gaan deze week volledig voor Tao (Geoghegan Hart, red.). Ik ben blij dat ik de ploeg kan helpen. Ik heb geen klassementsambities.”