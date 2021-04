INEOS imponeert in proloog Ronde van Romandië: Dennis klopt Thomas en Porte

Rohan Dennis heeft met overtuiging de proloog van de Ronde van Romandië gewonnen. De Australische tijdritspecialist zette veruit de snelste tijd neer op het ruim vier kilometer lange parcours in Oron, dat gekenmerkt werd door een lastige slotklim van bijna 900 meter aan 7,6%. Dennis zette een tijd van 5.26 minuut neer. INEOS Grenadiers maakte de ambities meteen duidelijk: Geraint Thomas en Richie Porte werden tweede en derde.

Bissegger sneller dan Küng, Kelderman en Van Wilder sterk

De eerste serieuze eindtijd kwam op naam van Stefan Bissegger. De Zwitserse specialist, die eerder dit jaar al de tijdrit in Parijs-Nice won, reed een tijd van 5.37 minuut over de 4 kilometer lange proloog. Hij bleef daarmee zijn landgenoot en regerend Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng (5.43) knap voor. Jan Tratnik deed ook een gooi naar de beste tijd. De Sloveen, die in 2019 de proloog in Romandië won, strandde echter op twee seconden van Bissegger. Jesús Herrada verraste dan weer met een tijd van 5.40 minuut.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) begon als eerste klassementsrenner en reed met 5.50 op de borden. Wilco Kelderman deed het beter dan zijn landgenoot. De kopman van BORA-hansgrohe klokte 5.42 na vier kilometer.

Andere klassementsrenners die zich toonden: Mattia Cattaneo, Ilan Van Wilder, Rui Costa, Miguel Ángel López, Jack Haig, Ion Izagirre, Fausto Masnada, Michael Woods en Marc Soler eindigden allemaal in de buurt van de tijden van Kelderman en Kruijswijk. Sepp Kuss deed het ook alles behalve slecht, met zijn 5.42 was hij acht seconden sneller dan Kruijswijk.

INEOS Grenadiers zet de toon

De kanonnen van INEOS Grenadiers begonnen laat. Zo ook Rohan Dennis, die aan de finish maar liefst elf seconden sneller was dan Bissegger. Zijn 5.26 minuut was meer dan indrukwekkend, getuige het verschil waarmee hij ploeggenoot en wereldkampioen Filippo Ganna versloeg. De Italiaanse stoomwals gaf veertien seconden toe op Dennis. Ook Richie Porte beet zich stuk op de tijd van zijn ploegmaat, maar zijn tijd van 5.35 was wel goed voor de voorlopig tweede tijd.

De Franse tijdritkampioen Rémi Cavagna kwam ook niet aan de snelste tijd van Dennis. Hij gaf ruim tien seconden toe op de Australiër. De enige die op dat moment nog moest binnenkomen, was Geraint Thomas. De Welshman reed een tijd van 5.35 minuut en maakte daarmee de clean sweep voor INEOS Grenadiers compleet: Dennis bleef Thomas en Porte voor.

Wilco Kelderman was op de elfde plaats de beste Nederlander. Hij begint woensdag met een achterstand van zestien seconden op klassementsleider Dennis aan de etappe van Aigle naar Martigny. De 20-jarige Ilan Van Wilder eindigde in dezelfde tijd als Kelderman en was op plaats twaalf de beste Belg in uitslag.