Rohan Dennis dicht bij eetstoornis door klassementsambities woensdag 8 januari 2020 om 17:06

Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis heeft zijn klassementsambities voor de grote rondes op een laag pitje gezet. De druk om dat niveau te bereiken en alle stress van vorig seizoen brachten de Australiër in een gevaarlijke strijd met zijn gewicht.

Dennis’ ambities om zich om te scholen tot ronderenner zijn niet van gisteren. De tweevoudige wereldkampioen tijdrijden sprak de afgelopen jaren al vaker het verlangen uit om mee te kunnen strijden in het klassement van een grote ronde. Hij nam daarbij Bradley Wiggins als voorbeeld: “Een pure tijdrijder die de Tour de France en het WK tijdrijden wint. Het is mogelijk voor een type renner als ik om het goed te doen in een grote ronde”, zei hij eerder.

Nu zegt de Australiër in de krant The Advertiser dat hij mogelijk onrealistische doelen stelde. “Ik weet niet of ik langer die kant op wil. Ik begon meer, en dan weer minder te eten. Ik begaf me op de gevaarlijke weg van een complex of stoornis.”

Averechts

Zijn streven om gewicht te verliezen bleek een averechts effect te hebben en had een negatieve invloed op zijn trainingen. “Als ik aangekomen was en dan een biertje dronk, voelde ik me meteen schuldig. Dan at ik de volgende dag niets op de training, waardoor ik niet goed kon trainen. Dan denk je weer dat je niets waard bent, voel je je down en blijf je doorsukkelen.” Nu vraagt hij zichzelf af of al die inspanningen wel de moeite waard zijn.

Dennis: “Ik voel me veel meer om mijn gemak als ik nog steeds een leven naast de fiets heb en ik ergens (in het tijdrijden) de beste ter wereld ben. Voorlopig blijf ik me richten op rittenkoersen van een week en de tijdritten.” De Australiër nam een voedingsexpert in de arm in zijn voorbereiding op het WK tijdrijden in Yorkshire, nadat hij was afgevallen tot 68 kilogram. Met deskundige hulp en een voeding-app, kwam hij terug op zijn normale gewicht voor tijdritten, 70-71 kilogram.

Nu zijn mentaliteit weer sterk en positief is – met een nieuwe ploeg (Team Ineos) en in een nieuwe omgeving – vertelt hij dat hij blij wordt van de uitdaging om in hetzelfde jaar olympisch goud en de wereldtitel te veroveren. Toch is hij voortaan op de hoede voor de druk en stress die bij topsport komen kijken. “Als topsporters bevinden we ons in een bevoorrechte positie. Maar veel mensen kijken weg van het feit dat we altijd onder grote druk staan.”

“We zijn maar mensen, geen circusshow waarvoor je betaalt om naar te kijken en je kan lachen als we het verpesten.” Vandaag reed hij zijn eerste wedstrijd voor Team Ineos. Op het Australisch kampioenschap tijdrijden klokte hij de tweede tijd achter Luke Durbridge.

It's a strong start to the season with a silver medal for @RohanDennis at the Australia Nationals TT as Durbridge (MTS) retains his #RoadNats title⏱️🇦🇺🥈 pic.twitter.com/DDM7A5qGlf — Team INEOS (@TeamINEOS) January 8, 2020