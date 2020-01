Roglic verrast: “Trotser op Giro-podium dan winnen van Vuelta” donderdag 9 januari 2020 om 15:14

Primož Roglič wist vorig jaar de eerste kroon op zijn carrière te zetten met eindwinst in de Vuelta a España, maar de Sloveense ronderenner van Jumbo-Visma is naar eigen zeggen trotser op zijn podiumplaats in de Giro d’Italia. “Dat was een knappere prestatie, na zoveel pech en tegenslagen”, zo verrast hij in een interview met Cyclingnews.

Roglič begon in mei als topfavoriet aan de Ronde van Italië en aanvankelijk schreven de sportkranten vooral over de prestaties van de Sloveense allrounder. De kopman van Jumbo-Visma won namelijk de eerste tijdritten naar San Luca en San Marino, waardoor hij onbedreigd in de roze leiderstrui rondreed. Roglič leek op weg naar de eindzege, maar toen kwam de aanval van Richard Carapaz.

De Ecuadoraanse klimmer van (toen nog) Movistar slaagde er op weg naar Courmayeur in om een lange solo met verve af te ronden, waardoor hij en passant ook nog de roze trui veroverde. Een moegestreden Roglič bleek vervolgens niet meer in staat om het begeerde kleinood terug te pakken, maar de Sloveen wist na drie weken koers nog wel als derde te finishen.

“Het was een gevecht met mezelf”

“Het winnen van de Vuelta was een geweldig succes, maar ik ben trotser op mijn Giro-podium”, zo kijkt de hoofdpersoon terug. “Ik voelde me namelijk niet goed tijdens de ronde, zo had ik last van maagproblemen. Dat was toch het grootste probleem, maar we hebben daardoor wel geleerd wat je nu moet eten tijdens een grote ronde. Het was echt een gevecht met mezelf.”

“Ik heb echter nooit gedacht aan opgeven”, zo gaat Roglič verder. “Ik had mijn seizoen echt afgestemd op de Giro, waardoor het gewoon geen optie was om eruit te stappen.” De ronderenner heeft naar eigen zeggen veel geleerd van het Italiaanse avontuur. “Ik had nog nooit een grote ronde gereden als kopman. Ik denk dat we de opgedane ervaringen kunnen gebruiken voor de volgende koersen.”