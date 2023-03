Roglic tevreden over tijdrit Tirreno: “Leg mezelf geen druk op voor een klassement”

Primoz Roglic maakte maandag zijn eerste wedstrijdkilometers sinds zijn val in de Vuelta a España van vorig jaar. De Sloveen eindigde in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico als twaalfde. “Ik heb een lang trainingsblok gehad en voelde me klaar om te koersen”, vertelde hij na afloop op de site van Jumbo-Visma.

“Door het rijden van wedstrijden weet ik waar ik aan moet werken om beter te worden”, vervolgde Roglic. “Het belangrijkste is dat ik weer kilometers maak en terug ben in het peloton. Ik leg mezelf geen druk op voor een klassement.” Voorlopig staat hij 49 seconden achter Filippo Ganna, die de chronoproef met groot verschil won. “Ik moet hier voor nu tevreden mee zijn. Het is fijn om weer terug te zijn en ik kijk uit naar de volgende etappes.”

Kelderman en Benoot

Roglic was de tweede renner van Jumbo-Visma in de daguitslag, net achter Wilco Kelderman. De Nederlander werd tiende op 48 tellen van Ganna. “We zijn hier zeker tevreden mee”, zegt ploegleider Arthur van Dongen over de prestatie van het team. “De ambitie is om hier te groeien en een goede investering te doen richting Catalonië en de Ronde van Italië. Primoz en Wilco hebben nog nooit samen met elkaar gereden, dus het is goed dat ze op deze manier naar elkaar toe kunnen groeien.”

Kelderman draagt samen met man-in-vorm Tiesj Benoot het kopmanschap in de Italiaanse ronde. “Ze staan allebei op één lijn. De komende week zal moeten uitwijzen wie bergop de beste is”, aldus Van Dongen.

