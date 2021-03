Roglic slaat slag in klassement Parijs-Nice: “Blij met mijn optreden”

Primož Roglič wist dinsdag weliswaar de tijdrit in Parijs-Nice niet te winnen, de kopman van Jumbo-Visma is wel de grote winnaar van de klassementsrenners. Roglič eindigde als derde, op zes seconden van ritwinnaar Stefan Bissegger en nummer twee Rémi Cavagna. “Ik ben blij met mijn optreden”, aldus de Sloveen.

“Goh, die klim aan het einde deed nog best pijn”, reageert de topfavoriet voor de eindzege op zijn tijdrit. “Het ging redelijk goed voor mijn gevoel, en mijn tijd is goed. Het is een atypische tijdrit, maar dat past bij mij.”

Voor Roglič is het pas zijn derde koersdag van het seizoen. Dat hij nu al een ereplaats behaalt, zegt hem genoeg. “We hebben laten zien dat we goed voorbereid zijn, en ik kijk uit naar de komende dagen. Ik heb gedaan wat ik kon”, geeft hij aan. “Tijdritten zijn altijd een uitdaging. Ik leer altijd ervan. Het is goed om zo vroeg in het seizoen al een tijdrit te rijden.”

Bissegger en Cavagna bleken sneller dan Roglič. “Ik wil altijd winnen, maar zij zijn sterker. We gaan nu vooruitkijken naar de volgende etappes”, zegt hij. Woensdag wacht een rit met aankomst op Chiroubles van eerste categorie. “Op papier is het een heel zware rit, dus het wordt een lastige dag denk ik.”