Roglic overleeft heuvelrit naar Champagnole: “De tijdrit is heel eerlijk” vrijdag 18 september 2020 om 17:58

Primož Roglič heeft de negentiende etappe van de Tour de France overleefd en zal zaterdag in de gele trui beginnen aan de individuele tijdrit naar La Planche des Belles Filles. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma hoopt daar de eindzege veilig te stellen. “Ik heb de tijdrit verkend en het is een heel eerlijke tijdrit”, zegt Roglič.

De etappe naar Campagnole eindigde in een strijd tussen de aanvallers die ontsnapten in de heuvelzone. Na de Alpen had Roglič gehoopt op een rustigere dag. “Maar het was niet de rustige dag die ik verwacht had”, zegt hij. “We begonnen heel snel omdat BORA-hansgrohe hard achtervolgde. En dan waren er nog de aanvallen aan het einde. Maar we hebben weer een dag overleefd, voor ons een goede dag. Nu gaat de focus op het herstel en de tijdrit van morgen.”

De 36 kilometer lange tijdrit naar La Planche des Belles Filles is in meerdere stukken op te delen. Na een vlakke aanloop zijn de laatste 5,9 kilometer steil bergop. Roglič weet nog niet of hij van fiets gaat wisselen. “We gaan morgen wachten tot het laatste moment. Het hangt van de situatie en hoe de omstandigheden zijn. Pas dan zullen wij de beslissing maken”, zegt de kopman van Jumbo-Visma.

Roglič zal ook de tussentijden van zijn concurrenten te horen krijgen. “Ik zal die tijden wel doorkrijgen, dan weet ik hoe ik ervoor sta onderweg”, stelt de geletruidrager.