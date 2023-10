woensdag 18 oktober 2023 om 09:54

Roglic of Pogacar? Sloveense wielerbond zit met dilemma voor Olympische tijdrit

Nu het wielerseizoen 2023 definitief ten einde is, weten we ook hoeveel renners en rensters alle landen naar de Olympische Spelen van 2024 mogen sturen voor de wegrit en de tijdrit. Een ding is zeker: er moeten de nodige knopen worden doorgehakt. Zo zit de Sloveense wielerbond met een dilemma.

Het zit zo: Slovenië heeft maar één ticket weten te bemachtigen voor de Olympische tijdrit bij de mannen. De Sloveense wielerbond zal met andere woorden moeten kiezen tussen Primož Roglič of Tadej Pogačar. Roglič lijkt – als de huidige Olympisch kampioen tegen de klok – een streepje voor te hebben, ook al omdat Pogačar geen rol van betekenis kon spelen op de voorbije tijdritkampioenschappen.

Toch zal de Sloveense bond een wereldtopper als Pogacar niet graag willen passeren. Dat de twee kleppers het volgend jaar niet tegen elkaar zullen opnemen op de tijdritfiets, is deels te wijten aan de mindere WK-tijdrit van Pogacar dit jaar. Hij eindigde ‘slechts’ als 21e in Stirling. De twee Slovenen zullen normaliter wel samen optrekken in de wegwedstrijd, aangezien Slovenië vier renners mag selecteren voor de wegrit.

Om nog even terug te komen op de Olympische tijdrit. België, Groot-Brittannië, Italië, de Verenigde Staten, Portugal, Australië, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Canada mogen wel twee renners selecteren voor de tijdrit. Nederland mag, net als Slovenië, maar één deelnemer afvaardigen.