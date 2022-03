Roglic nieuwe leider in Parijs-Nice: “Het ging niet helemaal van harte”

Primož Roglič mag zich de nieuwe leider noemen in Parijs-Nice, maar voor de Sloveen was de vijfde etappe zeker geen walk in the park. “Gelukkig waren mijn benen goed genoeg om mee te rijden met de besten”, vertelde Roglič na afloop.

Jumbo-Visma moest in de vijfde etappe flink aan de bak om de koers te controleren. Op de Col de la Mûre, de laatste gecategoriseerde beklimming van de dag, werd het kaf van het koren gescheiden en moesten Christophe Laporte en geletruidrager Wout van Aert overboord. Roglič kon in de finale echter nog altijd rekenen op de steun van een sterke Rohan Dennis.

Toch was het in de finale nog flink aanpoten voor de grote favoriet voor de eindzege. “Het ging vandaag niet helemaal van harte”, erkende Roglič na de finish. “Gelukkig waren mijn benen goed genoeg om mee te rijden met de besten. Het was vandaag een loodzware dag. De ploeg heeft de hele dag uitstekend werk geleverd. Ik ben hen enorm dankbaar. Het was niet ideaal dat ik alleen kwam te zitten, maar mijn ploeggenoten hebben me de hele dag uitstekend beschermd.”

In het klassement gaat Roglič nu dus aan de leiding, de voorsprong op naaste belagers Adam Yates en Pierre Latour is respectievelijk 39 en 41 seconden. De strijd is echter nog niet gestreden: er staan nog drie zware etappes geprogrammeerd. “De komende dagen komt er nog een hoop klimwerk aan”, concludeert Roglič.