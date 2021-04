Roglic na verliezen leiderstrui: “Net aan de verkeerde kant van de streep”

Primož Roglič verloor vandaag de leiderstrui in de Ronde van het Baskenland. Jumbo-Visma gaf in de finale van de vierde etappe naar Hondarribia Brandon McNulty te veel ruimte. “Als we nu de balans opmaken, denk ik dat we vandaag net aan de verkeerde kant van de streep zitten”, aldus Roglič.

De Sloveen baalde enigszins na afloop van de etappe. “Het was een zware dag met wederom een lastige beklimming. Er werd hard gekoerst en het duurde lang voordat er een ontsnapping ontstond. We hoopten op het eind dat we met Jonas de etappe konden winnen. Hij reed erg goed vandaag”, legt de kopman van Jumbo-Visma uit.

Vingegaard slaagde er echter niet in om de ritzege te grijpen: de Deense klimmer werd vierde. “Als we nu de balans opmaken, denk ik dat we vandaag net aan de verkeerde kant van de streep zitten. Hier in het Baskenland is het iedere dag een klassementsdag. In de komende twee dagen zal dat niet anders zijn. Er liggen zeker nog kansen”, blijft Roglič optimistisch.

“Geen groot drama dat we hier de leiderstrui verliezen”

Ook ploegleider Frans Maassen houdt de moed erin. “Het was voor ons een beetje gokken in de laatste fase van deze etappe. We hadden met Jonas de kans om de rit te winnen. We hebben lang moeten vechten om een goede koerssituatie te krijgen. Op de klim deed Jonas superwerk en sloot hij aan bij McNulty.”

“Hij heeft in de voorste groep geen trap teveel hoeven doen, dus we hoopten dat we de rit konden winnen. Het is geen groot drama dat we hier de leiderstrui verliezen. We gaan er nu alles aan doen in de komende twee dagen om die terug te veroveren.” Het verschil tussen nieuwe leider McNulty en Roglič is nu 23 seconden. Vingegaard volgt als nummer drie op 28 tellen.