Roglic kent geen problemen in laatste bergrit: “Weer een dag afgevinkt” donderdag 17 september 2020 om 18:34

Primož Roglič moest nog even opletten in de laatste bergetappe van de Tour de France, vooral op de steile flanken van de Montée du plateau des Glières, maar de renner van Jumbo-Visma maakte opnieuw een sterke indruk. “We kunnen weer een dag afvinken”, aldus Roglič.

De Sloveense geletruidrager heeft in het klassement nog altijd een voorsprong van 57 seconden op zijn grootste concurrent Tadej Pogačar. Roglič en Jumbo-Visma moeten nog drie etappes overleven om in Parijs ook daadwerkelijk de Tour te winnen. Roglič: “De komende etappes zijn echter nog gevaarlijk.”

“De Tour zal worden beslist in de individuele tijdrit van zaterdag, maar we moeten morgen ook gefocust blijven. Het is zeker geen vlakke etappe.” Jumbo-Visma was ook vandaag, op weg naar La Roche-sur-Foron, weer de sterkste ploeg. Zo finishte Wout van Aert knap als derde, Roglič werd vierde en ook Tom Dumoulin en Sepp Kuss zaten nog in het eerste groepje.

“De ploeg heeft vandaag weer geweldig gereden. We hebben nu twee zware etappes overleefd. We moesten ook vandaag weer vele kilometers op kop rijden en de koers controleren op de beklimmingen. Maar dat hebben we vandaag weer goed gedaan. Ik focus me tijdens de rit niet op mijn rivalen. Het beste is om met jezelf bezig te zijn.”