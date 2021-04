Roglic: “Jammer dat ik niet win, maar ik ben blij met mijn vorm”

Primož Roglič kwam als tweede over de streep in de derde rit van de Ronde van het Baskenland. In de laatste meters van de steile slotklim moest de Sloveense kopman van Jumbo-Visma alleen Tadej Pogačar voor zich dulden. Wel behield hij de gele leiderstrui.

Roglič was tevreden over zijn optreden. “Ik ben tevreden met de manier waarop de etappe van vandaag is verlopen. Het is jammer dat ik uiteindelijk niet win, maar ik ben blij met mijn vorm. De slotklim was heel erg zwaar en intensief. Op vijfhonderd meter van de finish viel het een beetje stil en daardoor kwamen ook enkele renners terug. Vervolgens was Tadej net iets beter in de sprint en hij verdiende deze zege.”

“Ik ben blij dat het goed met mij gaat en dat ik nog steeds aan de leiding sta. Ik moet de komende dagen waakzaam zijn voor eventuele aanvallen. We moeten het dag per dag bekijken. Het grote doel is om deze wedstrijd te winnen. Het maakt me uiteindelijk niet uit of ik met één seconde of met vijf minuten verschil win”, aldus de Sloveen, die nu een voorsprong van twintig seconden op Pogačar verdedigt.