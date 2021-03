Roglic in laatste meters voorbij Mäder: “Ik zei tegen mezelf: waarom niet?”

Op uiterst dramatische wijze boekte Primož Roglič zijn derde ritzege in Parijs-Nice. In de laatste meters snelde hij voorbij Gino Mäder, die de hele etappe vooruit had gereden. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kende echter geen clementie met de Zwitser van Bahrain Victorious.

“Ik zei tegen mezelf: waarom niet? Er was een mogelijkheid om te winnen en ik heb deze genomen”, zegt Roglič in het flashinterview. “Het was een zware dag, vooral in het begin van de etappe. Kort maar krachtig, zoals ze zeggen. Uiteindelijk was het heel close.”

Met nog een etappe te gaan en 52 seconden voorsprong op zijn naaste belager lijkt Roglič bijna verzekerd van de eindzege. “Het is nog niet gedaan”, zegt hij. “Morgen is een nieuwe dag en een nieuwe uitdaging; opnieuw een korte etappe. Het zal echt zwaar worden. Het zal niet eenvoudig worden, maar de jongens doen het goed. We moeten gefocust blijven en hard blijven trappen.”

De slotrit van Parijs-Nice is een 93 kilometer lange etappe die start in Le Plan-du-Var en finish in Levens. Vandaar rijden zij eerst de Côte de Duranus (3,9 km aan 3,7%) omhoog. Na 20,2 kilometer wordt voor de eerste keer de aankomststreep in Levens gepasseerd.

