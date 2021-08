Roglic herovert rode trui: “Het ging mij niet echt om de ritzege”

Winnen deed Primož Roglič dan wel niet op de Alto de la Montaña de Cullera, maar de Sloveen van Jumbo-Visma deed wel uitstekende zaken in het algemeen klassement. Roglič wist met een ultieme jump nog tijd te pakken op zijn grootste concurrenten voor de eindzege.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Roglič was na afloop niet al te sip na het mislopen van een nieuwe ritzege. “Ik ben niet teleurgesteld dat ik hier niet kan winnen. Magnus was gewoon sterker, had duidelijk goede benen en verdiende deze zege. Het ging mij niet echt om de overwinning. Het was vooral zaak om uit te problemen te blijven en een beetje te genieten van de finale. Aan het einde had ik goede benen.”

In het klassement heeft de Sloveen nu 25 seconden voorsprong op zijn eerste belager Enric Mas. Een concurrent als Egan Bernal volgt nu al op 41 seconden, terwijl Mikel Landa (+1m12s), Adam Yates (+1m22s) en Hugh Carthy (+4m28s) nog meer in het rood staan. Roglič wil echter nog niet denken aan de eindzege. “We zullen in Santiago de Compostela zien wie de sterkste is.”

“Er is nog een lange weg te gaan in deze Vuelta, maar dit is wel een begin”, aldus Roglič, die morgen weer vol aan de bak moet in een zware bergetappe naar Balcón de Alicante.