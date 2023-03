Roglic had minder ‘haast’ dan offensieve Evenepoel: “Voor mij was het niet echt nodig”

De zesde etappe van de Ronde van Catalonie leek op voorhand geen rit voor de klassementsrenners, maar toch koos Remco Evenepoel op zo’n dertig kilometer van de finish voor de aanval. Klassementsleider Primoz Roglic sprong mee, maar nam nadien niet over. “Voor mij was het niet echt nodig”, zei de Sloveen van Jumbo-Visma na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Wat mij betreft reden we gewoon rustig naar de streep, maar hij had veel meer haast dan ik. Ik moest wel volgen uiteraard”, aldus Roglic, die de dag begon met tien seconden voorsprong op Evenepoel.

Eventjes stond Roglic virtueel elf tellen voor. Halverwege de rit pakte hij namelijk drie bonificatieseconden bij een tussensprint, terwijl Evenepoel er daar twee raapte. “De kopgroep was nog niet weg en het ging hard. Toen zich een kans voordeed om wat seconden te pakken, hebben we snel besloten om ervoor te gaan.”

In de slotfase, nadat de twee dus in de aanval waren geweest en het peloton hen weer tot de orde had geroepen, waren de rollen omgedraaid. Bij de laatste tussensprint pakte Evenepoel drie bonificatieseconden, terwijl Roglic genoeg moest nemen met twee tellen. Het verschil is aldus nog steeds tien seconden voorafgaande aan de slotrit in Barcelona. Roglic zegt zich ‘geen zorgen’ te maken over de deze laatste rit van de Ronde van Catalonië. “Ik geniet, het is fijn om terug te zijn. Het is een spannende koers.”

Roglic heeft zijn verhaal ook nog gedaan op de site van Jumbo-Visma. “Het eind van de etappe mondde zowaar uit in een spektakelstuk”, zegt de 33-jarige renner daar. “Koersen tegen Remco is nooit saai. We verwachtten op voorhand al iets en we bleken bij de les toen hij ook daadwerkelijk aanging. Er is nog één dag resterend. Remco zal zich er nog niet bij neer leggen, dus ook morgen moeten we bij de les zijn. Het zal vanaf de start volle bak zijn.”