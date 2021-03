Roglic grijpt de macht in Parijs-Nice: “Nu de trui naar Nice brengen”

Tegen Primož Roglič was vandaag geen kruid gewassen in Parijs-Nice. De kopman van Jumbo-Visma wist zijn concurrenten voor de eindzege te lossen op de slotklim in Chiroubles en veroverde zo de leiderstrui. “Dit is echt geweldig”, is zijn eerste reactie in het flashinterview.

De Sloveense topfavoriet kon in de finale rekenen op George Bennett en Steven Kruijswijk en wist het werk van zijn ploeggenoten met verve af te ronden. Roglič versnelde met nog enkele kilometers te gaan en bleek sterk genoeg om een solo uit zijn benen te persen. “We hebben vandaag heel erg goed gewerkt en ik had gelukkig de benen om het af te maken.”

Vertrouwen

“Ik ben heel blij dat we vandaag twee overwinningen hebben behaald als ploeg”, doelt de nieuwe leider in Parijs-Nice op de sprintzege van Wout van Aert in Tirreno-Adriatico. “Het was een zware dag, maar wel iets voor mij. Het doel is nu om de trui naar Nice te brengen. We hebben een sterke ploeg en we zullen met vertrouwen beginnen aan de komende etappes.”

In het klassement heeft Roglič nu behoorlijk wat ademruimte. Titelverdediger Schachmann staat nu tweede op 35 seconden van de Sloveen, de jonge Amerikaan Brandon McNulty (+ 37 seconden) is de nummer drie. Morgen staat er een relatief vlakke etappe naar Bollène op het programma. Op vrijdag, zaterdag en zondag volgen nog enkele zware etappes.

Ploegleider Grischa Niermann zag een sterke Roglič aan het werk. “Het was nog even spannend in de laatste kilometer, maar hij heeft vandaag weer laten zien dat hij op dit moment de sterkste is in dit veld. Vandaag ging eigenlijk zoals we gepland hadden. Iedereen heeft het uiteindelijk goed gedaan, waardoor Primož in de laatste drie kilometer voor de winst kon gaan.”