Roglic gaat voor winst in Parijs-Nice: “Beste versie van mezelf laten zien”

Primož Roglič staat zondag als een van de topfavorieten aan de start van Parijs-Nice. In de Koers naar de zon komt de kopman van Jumbo-Visma voor het eerst in actie sinds zijn Vuelta-winst, nu vier maanden geleden. “Ik kon niet wachten op de start van het seizoen.”

Roglič vertoefde afgelopen maand op Tenerife om zich met een trainingsstage op het nieuwe jaar voor te bereiden. “In het begin van het seizoen is het altijd even aankijken hoe alles gaat lopen. De nieuwe fiets bevalt goed en de schijfremmen zijn een stap vooruit. Daarnaast heb ik vertrouwen in de ploeg. Toen ik zag hoe goed de jongens in de UAE Tour reden, kon ik niet wachten op de start van het seizoen. De hoogtestage ging zoals gepland en ik wil in de komende wedstrijden de beste versie van mezelf laten zien. Ik probeer echt op alle vlakken vooruitgang te boeken.”

Jumbo-Visma gaat met zijn Sloveense kopman voor de winst in het algemeen klassement. “Na de derde en vierde etappe kunnen we kijken of we een voorsprong moeten verdedigen of we juist de laatste etappes de aanval moeten inzetten”, aldus ploegleider Grischa Niermann. Behalve Roglič komen ook Lennard Hofstede, Steven Kruijswijk, Tony Martin en Sam Oomen voor het eerst dit seizoen in actie. Voor Oomen wordt het bovendien zijn eerste optreden in het geel-zwarte tenue, sinds zijn overstap van Team Sunweb.

George Bennett en Jos van Emden, die allebei al de eerste koerskilometers in de benen hebben, maken de selectie compleet.

Jumbo-Visma voor Parijs-Nice 2021

George Bennett

Jos van Emden

Lennard Hofstede

Steven Kruijswijk

Tony Martin

Sam Oomen

Primož Roglič