Roglic begint met zege aan Baskische campagne: “Een geweldige start”

Primož Roglič is zijn jacht op een derde eindzege in de Ronde van het Baskenland uitstekend begonnen. De Sloveen won in Hondarribia de inleidende tijdrit, nadat hij in een titanenduel wist af te rekenen met Remco Evenepoel. “Ik ben hier echt heel erg blij mee”, reageerde ritwinnaar Roglič na afloop in het flashinterview.

De Sloveen moest aan het enige tussenpunt nog een halve seconde toegeven op Evenepoel, maar wist in de slotfase nog wat te versnellen en zo de winst veilig te stellen. Roglič stond al goedgemutst en met de nodige motivatie aan de start. “Het was gisteren al echt genieten tijdens de ploegenvoorstelling, met al die mensen. Ik ben heel erg blij dat ik hier win. Het was een supertechnische tijdrit, maar ik beschikte over de goede benen.”

“Ik bekijk het echt dag per dag”

Roglič maakte vandaag het verschil in de laatste technische kilometers en was aan de finish goed voor een dubbelslag. De Sloveen rekent zich echter nog niet rijk wat betreft een nieuwe eindoverwinning. “Dit is nog maar het begin. Het was maar een inspanning van tien minuten. Er zijn nog geen grote verschillen in het klassement, maar het is natuurlijk altijd beter om nu wat voorsprong te hebben.”

“Dit zegt echter nog niks. Het is wel een geweldige start, maar we bekijken het echt dag per dag. We gaan het zien. Ik heb nu al een zege op zak en ga hier echt even van genieten.”