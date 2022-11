Roger Kluge doet stap terug naar Duits continentaal team

Roger Kluge is profwielrenner af. De ervaren Duitser, die in 2016 een etappe won in de Giro d’Italia en de laatste jaren als lead-out fungeerde bij Lotto Soudal, heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij het Duitse continentale team Rad-net Osswald.

De 36-jarige Kluge kreeg na de degradatie van Lotto Soudal geen nieuw contract aangeboden en was dus nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Dat hij bij Rad-net Osswald (de afgelopen jaren meer bekend als Rad-Net ROSE) neerstrijkt is niet heel onlogisch. Daar treft hij namelijk Theo Reinhardt, met wie Kluge op de baan een succesvol duo vormt op de koppelkoers. Zij werden al twee keer wereldkampioen en een keer Europees kampioen op dat baanonderdeel.

“Ik was graag op WorldTour-niveau actief gebleven, maar ik ben blij dat ik hier kan rijden, ook al is het vooral een opleidingsploeg”, vertelt Kluge, die het weg- en baanwielrennen wil blijven combineren. “Bij deze ploeg is er traditioneel veel aandacht voor het baanwielrennen. Mijn doel is om in 2024 voor de vijfde keer mee te doen aan de Olympische Spelen, en het liefst sluit ik mijn carrière daar af met een medaille. Op dit moment voel ik mij goed genoeg om dat doel te bereiken.”

Maar die Spelen in Parijs zijn pas over anderhalf jaar. “Eerst geniet ik van het volgende hoofdstuk in mijn carrière met deze jonge renners. Ik denk dat ik mijn ambities en ervaring kan doorgeven, en dat wordt een spannende opdracht”, verwacht Kluge. Samen met Reinhardt is hij in 2023 de enige renner in de selectie van Rad-net Osswald die voor het jaar 2000 geboren is.