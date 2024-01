zaterdag 27 januari 2024 om 08:56

Havik en Van Schip tweede na openingsdag Zesdaagse van Berlijn

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip zijn goed begonnen aan de twee dagen durende Zesdaagse van Berlijn. Het Nederlandse duo staat na de eerste dag op de tweede plaats, kort achter leiders Roger Kluge en Theo Reinhardt.

Thuisrijders Kluge en Reinhardt, die onlangs Europees kampioen koppelkoers werden in Apeldoorn, reden in het met 5.000 toeschouwers gevulde stadion al 70 punten bij elkaar. Daarmee houden ze wereldkampioenen Havik en Van Schip nipt achter zich, want de Nederlanders volgen met 68 punten.

Op de derde plaats staat met Philip Heijnen nog een Nederlander, hij vormt een koppel met de Amerikaan Peter Moore. Zij hebben 38 punten verzameld en staan, net als twee andere koppels, nog in dezelfde ronde als de Duitse leiders.

De Zesdaagse van Berlijn duurt dit jaar helaas maar twee dagen. Zaterdag valt tijdens ‘die Goldene Nacht’ de beslissing al in de Velodrom Berlin.