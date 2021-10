Roger Hammond komt ploegleiding van INEOS Grenadiers versterken

INEOS Grenadiers heeft zijn technische staf uitgebreid met Roger Hammond. De 47-jarige ex-prof van onder andere Garmin-Cervélo, High Road en Discovery Channel wordt hoofd sportdirecteur bij het Britse WorldTeam. Ook maakte de ploeg de aanstelling bekend van Ben Williams als lid van het performance team.

Hammond maakte tot en met 2011 jarenlang deel uit van het profpeloton en werd in die periode twee keer Brits kampioen. Na zijn actieve carrière werd hij ploegleider, een functie die hij dit jaar nog bij Bahrain Victorious bekleedde. De oud-renner kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. “De ploeg staat erg open voor verandering en voor het vinden van nieuwe manieren om te innoveren en te verbeteren. Dat is ongelooflijk motiverend en ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van een steeds meer geïntegreerd prestatiemodel dat kan helpen om in de toekomst succes te boeken.”

Plaatsvervangend ploegeigenaar Rod Ellingworth zegt blij te zijn met de komst van Hammond en Williams, die nu nog hoofd Human Performance is bij INEOS Britannia. “Zij zijn twee zeer belangrijke aanstellingen voor de ploeg nu we ons voorbereiden op het volgende avontuur. Roger heeft veel wielerervaring en een diepgewortelde kennis van de sport, die van onschatbare waarde zal zijn als onze sportdirecteur. Ben brengt een frisse kijk en we willen graag dat hij de tijd neemt om een beetje afstand te nemen en te observeren hoe de ploeg werkt voordat hij aanbevelingen doet over hoe we de verschillende prestatie-elementen beter kunnen integreren.”

Ellingworth heeft hoge verwachtingen voor het nieuwe wielerseizoen. “We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar er ligt duidelijk een nieuw hoofdstuk voor ons. We weten hoe zwaar de concurrentie is, maar iedereen hier is gedreven en vastbesloten om van 2022 een gedenkwaardig jaar te maken. Roger en Ben zullen daar een grote rol in spelen.”