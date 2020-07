Roger De Vlaeminck: “Remco Evenepoel moet gaan veldrijden” woensdag 15 juli 2020 om 12:00

Volgens Roger De Vlaeminck zou Remco Evenepoel er goed aan doen om te gaan veldrijden. Dat vertelt de inmiddels 72-jarige oud-renner in een interview met Knack. “Remco Evenepoel, die nu overal wordt opgehemeld, is een goeie. Dat zie je zo. Als hij vooruit wil, dan wordt hij het best veldrijder”, stelt De Vlaeminck.

Hij verwijst daarbij naar Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die naast hun natuurlijke talent ook veel te danken hebben aan de cross. “Omdat ze ook nog eens crossen, hebben ze een serieuze voorsprong op de rest. Elke wegrenner zou minstens een veldrit of vijf, zes moeten rijden: het liefst de zware, echte crossen, zoals Zonhoven of Overijse. Perfect om de longen open te zetten”, aldus De Vlaeminck.

Hij ziet ervaring in veldritten als een waardevolle toevoeging voor wegrenners. “Crossers zijn veel meer stuurvaardig. Ik ben in mijn hele carrière zo goed als nooit gevallen: geleerd in het veldrijden. De kampioenen van vroeger wisten dat allemaal. Eddy Merckx heeft ook nog gecrosst, net als Frans Verbeeck en Walter Godefroot. Een betere manier om de winter door te komen bestaat er niet”, stelt hij.

‘Niet te jong om de Giro te winnen’

Voor Evenepoel is eerst dit najaar de Giro d’Italia. “In het tijdrijden klopt hij de besten, maar verteert hij de bergen?” vraagt De Vlaeminck zich af. “Evenepoel is zeker niet te jong om te winnen. Daar ligt het nooit aan, onthoud dat. Je moet goed zijn: zo simpel is het. Je moet Messi zijn, maar dan op een fiets.”