Roger De Vlaeminck begrijpt keuze Van Aert en Pidcock totaal niet: “Heeft het nog wel zin om te kijken?”

Wout van Aert en Tom Pidcock zullen het WK veldrijden in Tábor niet betwisten. Het is een opvallende keuze, die bij heel wat stof doet opwaaien. Zo heeft ook Roger De Vlaeminck een mening. “Dat Van Aert niet start is nog onbegrijpelijker, want hij maakt meer kans om te winnen”, vertelt de oud-renner aan Het Nieuwsblad.

“De winnaar is bekend, hè”, doelt De Vlaeminck op Mathieu van der Poel (28). “Honderd procent zeker, want wat overschiet van concurrentie is tweederangs. Sorry dat ik het zo zeg, maar de rest is duidelijk minder, hè, dat weet iedereen. Iserbyt, Vanthourenhout en Nys rijden dan voor de tweede plaats. Heeft het nog wel zin om te kijken? Ik zal nog wel voor mijn tv zitten, zeker omdat Van der Poel mijn favoriete coureur is, maar de mensen gaan daar toch niks aan hebben? ”

De Belg heeft geen begrip voor de keuze van Van Aert en Pidcock. “Had je me gezegd dat het in WK in Amerika zou plaatsvinden, tot daar aan toe. Maar Tabor is toch niet ver? Ze moeten toch gewoon gaan? Het is Pidcocks goed recht dat hij focust op het mountainbike, maar de Spelen zijn pas in augustus. En voor hetzelfde geld komt hij daar ook Van der Poel tegen en is hij geklopt. Want tegenover Van der Poel is hij toch nog te licht. Dat Van Aert niet start is nog onbegrijpelijker, want hij maakt meer kans om te winnen. Maar ja, dat zit ook in het kopke, hè.”

Méér crossen voor Van Aert

“Als hij denkt dat het WK er te veel aan is, dan zál het er te veel aan zijn. Volgens mij maakt dat nochtans weinig verschil richting de klassiekers. Van der Poel werd vorig jaar wereldkampioen in het veld en wat deed hij daarna? Hij won Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. In mijn ogen moet Van Aert net méér doen in aanloop naar zijn grote doelen.”

“Meer crossen rijden en meer kilometers maken. Hij moet mij niet geloven, maar als hij straks weer de rol moet lossen in de finale van de Ronde van Vlaanderen, krijg ik toch weer gelijk”, besloot De Vlaeminck.”