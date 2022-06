Adrià klopt Valgren en Kanter in ingekorte tweede etappe La Route d’Occitanie

Roger Adrià heeft de tweede etappe van La Route d’Occitanie op zijn naam geschreven. In de lastige slotfase van ultrakorte rit, die door de extreme hitte was ingekort tot slechts 36 kilometer, toonde de Spanjaar van Equipo Kern Pharma zich de snelste op de hellende aankomst. Michael Valgren werd tweede, Max Kanter derde. Dankzij zijn zege neemt Adrià ook de leiderstrui over van Arnaud Démare.

De start van de tweede etappe lag door de inkorting niet in Graulhet, maar in Belmont-sur-Rance. De finishlijn was wel gewoon getrokken in Roquefort-sur-Soulzon, zoals op voorhand ook de bedoeling was. Voordat de finish werd bereikt, moesten de renners eerst de vier kilometer lange Côte de Tiergues aan een kleine vijf procent gemiddeld beklimmen. Op de top van deze heuvel was het opnieuw zo’n vier kilometer tot de voet van de laatste klim van de dag. Deze beklimming, die ook goed was voor de laatste 1,9 kilometer van de etappe, liep aan een gemiddelde van 4,5% omhoog.

Terpstra trekt eenzaam ten strijde

Vrijwel direct na het officiële vertrek was er een aanval van Niki Terpstra. Jasper Levi Pahlke (Bike Aid) en Tristan Delacroix (Nice Métropole Côte d’Azur) gingen in de achtervolging, maar raakten niet tot bij de Nederlander van TotalEnergies. Terwijl het jagende duo rond halfkoers – na ongeveer achttien kilometer – weer ingerekend werd, reed Terpstra nog altijd voorop met meer dan een minuut voorsprong op het peloton. Daar bepaalde vooral Equipo Kern Pharma het tempo.

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer, toen het klimmen begon, had Terpstra nog minder dan een halve minuut. In de eerste oplopende kilometers werd hij dan ook weer ingerekend door de voorwachten van het peloton. Daar ontstonden wat schermutseling, maar omdat de mannen van Movistar tempo reden, wist niemand echt weg te rijden. Onder anderen Alan Jousseaume (TotalEnergies) had het geprobeerd.

Roger Adrià is de snelste

Alles bleef bij elkaar en ook op de slothelling wist niemand weg te rijden door het hoge tempo. Het werd dus een sprint. Daarin ging Michael Valgren vroeg aan, maar Roger Adrià kwam er krachtig uit en kwam als eerste over de streep, voor Valgren en Max Kanter. De Spanjaard boekte zijn eerste profzege en beloonde zo het werk van zijn ploeg. Adrià is ook de nieuwe leider.