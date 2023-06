Roemeens succes op EK Mountainbike: Vlad Dascalu wint bij de mannen

Vlad Dascalu is de nieuwe Europese kampioen cross country op de mountainbike. De Roemeen wist in de slotronde zijn twee overgebleven concurrenten Lars Forster en Luca Braidot van zich af te schudden en soleerde vervolgens naar de Europese titel.

Opvallend: het officiële Europees kampioenschap mountainbike van het UEC is dit jaar onderdeel van de Europese Spelen in en rond het Poolse Krakau. Alleen de cross country voor mannen en vrouwen elite staan daar op het programma, maar dat maakt het kampioenschap niet minder belangrijk. Er zijn immers 150 zeer gegeerde punten te sprokkelen voor de Olympische Spelen van 2024.

Schwarzbauer met de beste start

Na de vele regen van de afgelopen dagen, konden de deelnemers vanmiddag rekenen op zonnige temperaturen. Het inspireerde Luca Schwarzbauer om als een komeet uit de startblokken te schieten. De 26-jarige Duitser, die de laatste weken al uitstekend op dreef was, kende de beste start en nam in de openingsronde het initiatief. De bedrijvige Schwarzbauer werd na goed twintig minuten echter weer tot de orde geroepen, en zo ontstond er een elitegroepje van een tiental mountainbikers.

Het was vervolgens wachten op een volgende versnelling, maar de toppers keken aanvankelijk toch vooral de kat uit de boom. David Campos nam in de kopgroep toch het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening, maar de Spanjaard reed nog wel met de nodige reserves rond. Het bleek op dit parcours in het Kyrynica Zdroj Hill Park, nabij Krakau, geen sinecure om de boel ook echt uiteen te rijden. De beslissing viel dan ook pas in de slotfase.

Tweestrijd om de Europese titel?

In de voorlaatste ronde voelde Luca Braidot zijn moment gekomen. De Italiaan besloot zijn duivels te ontbinden en slechts één renner bleek in staat om zijn mountainbike aan te haken: de Zwitser Lars Forster. Met Braidot en Forster als koplopers, begonnen we vervolgens aan de zesde en laatste ronde. In deze slotronde zagen we echter weer een hergroepering: Vlad Dascalu en Schwarzbauer wisten namelijk weer aan te sluiten.

Sterker, Dascalu had duidelijk nog iets over en schudde dan ook aan de boom. Dit bleek de versnelling te veel voor Braidot en dus was het aan Forster om het gaatje op de Roemeen te dichten. De Zwitser slaagde er echter niet meer in om naar Dascalu te rijden. Die laatste was ontketend en soleerde naar de Europese sterrentrui en zijn eerste grote internationale titel bij de profs. Forster moest genoegen nemen met een zilveren plak, Braidot was goed voor brons.

Luca Schwarzbauer greep met een vierde plaats net naast een medaille, de Spanjaard David Valero Serrano maakte de top-5 vol. De Belg Pierre De Froidmont eindigde na een sterke race keurig als zesde. Een stuk minder verging het Milan Vader: de Nederlander kwam totaal niet in het stuk voor en finishte – als 46ste – ver in de achterhoede.

EK Mountainbike 2023 in Krakau

Uitslag elitemannen

Vlad Dascalu in 1u19m41s

Lars Forster – op 14s

Luca Braidot – op 19s

4. Luca Schwarzbauer – op 27s

5. David Valero Serrano – op 30s

6. Pierre De Froidmont – op 54s

7. Sebastian Fini Carstensen – op 1m03s

8. Thomas Litscher – op 1m08s

9. Marcel Guerrini – op 1m16s

10. Ondřej Cink – op 1m29s

20. Jens Schuermans – op 2m38s

40. Arne Janssens – op 5m33s

46. Milan Vader – op 8m00s