Roel van Sintmaartensdijk zegeviert in U23-koers Brussel-Opwijk

Roel van Sintmaartensdijk heeft zondag de 69ste editie van Brussel-Opwijk op zijn naam geschreven. De 21-jarige Nederlander van Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty, bleef zijn Franse ploeggenoot Axel Huens en de Belg Tijl De Decker voor in een sprint.

In Brussel-Opwijk reden de renners over een afstand van 162,4 kilometer van Brussel naar Opwijk. Een sprint moest uiteindelijk een winnaar aanwijzen. Circus-ReUz-Technord wist in de laatste kilometers een uitstekende lead-out op poten te zetten en in de sprint zelf was de ploeg goed voor een 1-2tje. Van Sintmaartensdijk kwam als eerste over de streep, voor Huens.

De jonge Nederlander sprint zichzelf zo in de voetsporen van onder meer Eddy Merckx, Fons De Wolf, Etienne De Wilde, Serge Baguet, Gert Steegmans, Florian Sénéchal en David Dekker, Deze renners staan ook op de erelijst van Brussel-Opwijk. De koers stond voor het eerst sinds 2020 weer op de kalender: in 2021 en 2022 ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie.

🥇 Roel van Sintmaartensdijk

🥈 Axel Huens Dream first race of the season 😍#BrusselOpwijk pic.twitter.com/RjBgDCkfPx — Circus-ReUz-Technord (@CircusRT_U23) February 26, 2023

Van Sintmaartensdijk is bezig aan zijn eerste koersweken voor de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. De Nederlander mocht eerder dit seizoen al met de hoofdmacht opdraven in de Clásica de Almería en de Volta ao Algarve. Van Sintmaartensdijk wist beide UCI Pro-wedstrijden uit te rijden.