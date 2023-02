Roel van Sintmaartensdijk mag in Volta ao Algarve proeven van het grote werk

Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg in vorm, heeft zijn selectie prijsgegeven voor de Volta ao Algarve (15-19 februari). De meeste ogen zijn gericht op man-in-vorm Rui Costa, die maar wat graag zal willen schitteren voor eigen volk. Een opvallende naam binnen de selectie: die van Roel van Sintmaartensdijk.

De 21-jarige Van Sintmaartensdijk komt sinds dit jaar uit voor Circus-ReUz-Technord, de continentale opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Circus. De jonge Nederlander mag echter ook als ‘gelegenheidsrenner’ van de profploeg deelnemen aan de niet-WorldTour-koersen zoals de Volta ao Algarve. In de Portugese wielerronde mag hij dus proeven van het grote werk, al nam hij afgelopen zondag ook al deel aan de Clásica de Almería (1.1).

Van Sintmaartensdijk zal in de Algarve echter vooral in dienst rijden van met name Rui Costa. De wereldkampioen van Firenze mag dan inmiddels 36 jaar zijn, Costa is in dienst van zijn nieuwe ploeg Intermarché-Circus-Wanty volledig opgebloeid. De zegeteller van de sluwe Portugees staat dit seizoen al op drie. De allrounder begon met winst in de Trofeo Calvia en won daarna de slotrit én het eindklassement van de Ronde van Valencia, voor de nodige grote namen.

In eigen land hoopt Costa de goede lijn door te trekken, maar Intermarché-Wanty-Circus heeft nog wel meer pionnen om mee te spelen. Voor de wat vlakkere etappes heeft de ploeg – met Madis Mihkels en Mike Teunissen – ook voldoende kwaliteit in huis. Dan is er ook nog klimmer/puncheur Kobe Goossens, die dit seizoen al twee manches wist te winnen in de Challenge Mallorca, en rasaanvaller Rune Herregodts. Die laatste was zondag tweede in de gloednieuwe Figueira Champions Classic.

