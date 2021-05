Rodrigues: “Op de belangrijkste dag haalden we het beste eruit”

João Rodrigues volgde gisteren Remco Evenepoel op als winnaar van de Volta ao Algarve. Op de slotklim, de Alto do Malhão, wist de Portugese renner van het continentale W52-FC Porto genoeg tijd te pakken om Ethan Hayter uit het geel te rijden.

“Dit is een geweldige overwinning, we hebben een buitengewone prestatie geleverd”, vertelde hij naderhand. “Het kostte veel moeite om dit succes te behalen, maar de inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Het is een overwinning van de hele ploeg. Ik hoefde het werk slechts af te maken. Ik kon mijn ploeg geen beter cadeau geven.”

Rodrigues deed op de tweede dag van de Portugese ronde goede zaken door als tweede achter Hayter boven te komen op de Alto da Fóia, die hoog boven de Algarve uittorent. In de dagen erna wist hij zijn tweede plek in het klassement vast te houden, om op de slotdag de eindoverwinning naar zich toe te trekken. Hij is de eerste Portugese eindwinnaar in vijftien jaar in de Algarve.

“Thuis winnen is altijd prachtig, mijn familie en vrienden zijn hier ook. Het waren geen vijf perfecte etappes, maar op de belangrijkste dag we zijn erin geslaagd er het beste uit te halen. De ploeg reed erg goed. Amaro (Antunes, red.) deed geweldig werk en daarom staan we nu hier. We waren in geen enkele andere positie geïnteresseerd dan de eerste, dus we wilden sowieso aanvallen.”