Robert Power tweede: “Wist niet of Porte zich zou opblazen” donderdag 23 januari 2020 om 09:27

De tweede plek in de derde etappe van de Tour Down Under ging naar Robert Power, de Australische klimmer van Team Sunweb. Hij wist in extremis Simon Yates die tweede plaats af te snoepen. Power is nu ook derde in het klassement. “We gaan nog een poging doen om Porte te kraken in de komende ritten”, belooft Power.

“Ik heb heel hard gewerkt in de winter en wist dat ik hier in goede vorm zou verschijnen”, aldus Power. “Jai Hindley was gevallen gisteren, dus hij vertelde dat ik er vandaag voor kon gaan. Het was nog behoorlijk lastig, maar ik werd goed afgezet en voelde mij nog best fris aan de voet. Ik deed mijn best tot de top. Ik wist namelijk niet of Richie zich zou opblazen toen we vol tegenwind kregen in de slotmeters. Maar hij hield vol, dat was heel sterk.”

Power is nog strijdbaar, nu hij met nog drie ritten te gaan in het klassement een achterstand van negen seconden heeft op Porte. “De wedstrijd is nog lang en Richie lijkt in goede vorm, maar we gaan wel een poging doen om hem te kraken in de komende ritten. Iedereen is daar gemotiveerd voor”, zegt de Aussie.

‘Meestrijden om het eindpodium’

Ploegleider Luke Roberts had vooraf twee troeven in gedachten. Naast Robert Power werd ook gekeken naar Jai Hindley. “Jai had nog wel last van zijn valpartij van gisteren. Omdat Rob zich heel goed voelde kreeg hij zijn kans. Hij pakte een geweldige tweede plek in de rit en dat zet ons nu in een positie waarbij we meestrijden om het eindpodium aan het eind van deze week”, aldus Roberts.