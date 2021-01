Robert Gesink weer naar Tour en Vuelta

Robert Gesink heeft zijn wedstrijdprogramma voor het seizoen 2021 uit de doeken gedaan. Net als afgelopen jaar gaat de klimmer van Jumbo-Visma, die in de lente 35 jaar wordt, in zowel de Tour de France als de Vuelta a España van start.

Gesink trapt zijn seizoen op 6 maart af met Strade Bianche, waarna hij ook in Tirreno-Adriatico start. Daarna gaat hij via de Ronde van Catalonië naar de heuvelklassiekers, waaronder ook de Amstel Gold Race. Dan rijdt hij het Critérium du Dauphiné in aanloop naar de Tour, waar hij een dienende rol vervult voor zijn kopmannen Primož Roglič en Steven Kruijswijk. Of Tom Dumoulin daar ook bij is, is nog onbekend nu hij voor onbepaalde tijd zijn carrière on hold heeft gezet.

Na de Tour rijdt Gesink ook opnieuw de Vuelta a España, waar Steven Kruijswijk en Sepp Kuss de beoogde kopmannen zijn bij Jumbo-Visma. De Nederlander sluit het jaar in Italië af met de Ronde van Emilia, de GP Bruno Beghelli en de Ronde van Lombardije.

Programma Robert Gesink voor 2021

Strade Bianche

Tirreno-Adriatico

Ronde van Catalonië

Amstel Gold Race

Waalse Pijl

Luik-Bastenaken-Luik

Critérium du Dauphiné

Tour de France

Vuelta a España

Giro dell’Emilia

GP Bruno Beghelli

Ronde van Lombardije