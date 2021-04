Robert Gesink schenkt spontaan koersshirt Amstel Gold Race aan goed doel

Robert Gesink heeft spontaan gereageerd op de vraag van de Zuid-Limburgse wielertoerist Björn Mom om zijn koersshirt van de Amstel Gold Race zondag na de wedstrijd af te staan aan een goed doel.

Mom benaderde Gesink twee dagen geleden via Strava. “Heb je al plannen met je wedstrijdshirt na de Amstel?”, vroeg hij aan de routinier van Jumbo-Visma. “Ik zou het dolgraag willen veilen voor baanbrekend onderzoek naar de Killer Kankercel in het Maastricht UMC+. Ik heb zelf al vijf jaar bloedkanker. Dankzij o.a. dit soort onderzoek fiets ik nog iedere dag.”

Gesink reageerde direct en gaf aan: “Prima! Goed doel! Kom maar langs. Heel veel beterschap!” Vanaf dat moment begonnen spontaan allerlei fietsers geld te doneren op de crowdfundingspagina. Inmiddels heeft hij al bijna 6000 euro ingezameld.

“Ik ben helemaal verrast met alle aandacht die mijn spontane vraag aan Gesink brengt”, vertelt de in Ransdaal woonachtige Björn Mom. “Al jaren volg ik Gesink en heb enorm veel bewondering voor zijn doorzettingsvermogen, want hij heeft in zijn loopbaan ook al de nodige tegenslagen gekend. Dat hij meteen reageerde op mijn vraag, vind ik schitterend.”

In april 2016 kreeg Mom de diagnose kanker, waarna zijn op z’n kop stond. “Iedere dag dank ik de de jaren dat er al onderzoek naar kanker wordt gedaan. Om maar een voorbeeld te noemen, de immunotherapie die ik nu krijg was in 2016 nog niet beschikbaar voor mijn vorm van kanker. Gelukkig nu wel! Allemaal door baanbrekend onderzoek dat o.a. wordt gedaan in het UMC+ te Maastricht en Limburgse Partner ziekenhuizen. Dit onderzoek is oh zo belangrijk. Het winnen van tijd geeft kankerpatiënten mogelijkheden voor de toekomst. Mede hierdoor kunnen wij blijven genieten van het leven en mooie herinneringen maken. Mijn levensmotto is de laatste jaren: #zolangdewielendraaien.”

Wie Björn Mom goede actie wil steunen vindt via deze link meer informatie.