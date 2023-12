Youri IJnsen • donderdag 28 december 2023 om 07:15

Robert Gesink rijdt in 2024 twee grote rondes, sluit carrière af in de laatste

Robert Gesink begint in januari aan zijn achttiende seizoen als wielerprof. Eind 2024 zwaait de intussen 37-jarige klimmer af. De Condor van Varsseveld – die tijdens zijn carrière uitgroeide van toptalent tot kopman binnen Visma | Lease a Bike en de laatste jaren cultuurdrager is binnen dezelfde ploeg – rijdt dit jaar de Giro d’Italia en sluit zijn loopbaan af in de Vuelta a España.

De renner van Visma | Lease a Bike is inmiddels vertrokken naar Australië, waar hij komende maand de Tour Down Under afwerkt. Daarna rijdt hij voornamelijk een WorldTour-programma. “Daarin ga ik normaal twee grote rondes rijden”, vertelt Gesink aan WielerFlits. “Na Australië rijd ik een blok met de Vuelta a Murcia, de gravelkoers in Jaén, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië.”

Vervolgens staat er een hoogtestage op de Teide gepland in functie van de Giro. “Vanaf Tenerife doe ik nog de Ronde van Romandië voordat ik naar Italië trek. Daarna staat er een lang tussenstuk op de planning, waarin ik in mijn laatste jaar misschien nog het NK doe (dat plaatsvindt in zijn eigen provincie Gelderland, red.). Daarna ga ik opnieuw op hoogte, om via de Vuelta a Burgos naar de Ronde van Spanje te gaan.”

De Vuelta is ook de laatste koers voor de in Andorra woonachtige Gesink. Aan die koers bewaart hij warme herinneringen. Hij won in 2016 de koninginnenrit met aankomst op de Aubisque. De laatste jaren maakte hij ook steeds deel uit van de winnende Vuelta-selecties van Jumbo-Visma. Het is de bedoeling dat hij in 2024 met goede vriend Sepp Kuss opnieuw een gooi doet naar de eindzege. In de Giro gaat Visma | Lease a Bike met een jonge ploeg van start, die veel van Gesinks ervaring kan opsteken.