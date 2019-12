Robert Gesink kiest voor combinatie Tour-Vuelta vrijdag 20 december 2019 om 13:28

Robert Gesink zal in 2020 de Tour de France en Vuelta a España betwisten, zo heeft de Nederlandse klimmer laten weten op de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma in Amsterdam. Het is voor Gesink de derde keer in zijn carrière dat hij voor de combinatie Tour-Vuelta gaat.

De 33-jarige Gesink waagde zich in 2009 voor de eerste keer aan de dubbel Tour-Vuelta, al moest hij toen wel vroegtijdig opgeven in de Franse rittenkoers. Drie jaar later gebeurde hetzelfde: de ranke klimmer moest door een valpartij de Tour verlaten, maar wist daarna wel als zesde te finishen in de Ronde van Spanje.

Gesink zal in Spanje het gezelschap krijgen van onder meer Jos van Emden. De ervaren tijdrijder keek op de ploegenpresentatie alvast vooruit naar de drieweekse rittenkoers. “Het grote doel is om samen met Jumbo-Visma de ploegentijdrit te winnen. Dat zou een kroon op mijn carrière te zijn”, aldus Van Emden, die zal passen voor de Giro d’Italia.

Gesink en Van Emden zullen dus starten in de Vuelta, maar het is nog onduidelijk hoe het programma van Tom Dumoulin, Primož Roglič en Steven Kruijswijk eruit zal zien. De ploeg zal later vandaag de selecties bekendmaken voor de drie grote rondes.